Viaggi in musica | le mete imperdibili per l’estate

Foto e video di Max - Nek e Renga all’Arena di Verona - un Viaggio nel tempo attraverso la musica : Max, Nek e Renga all'Arena di Verona chiudono la prima parte del fortunato tour nella prestigiosa cornice veronese! Sabato 28 aprile all'Arena di Verona, il magico show di Max Pezzali, Nek e Francesco Renga: il trio della musica italiana ha chiuso il tour di grande successo nella storica location di Verona. Una scaletta composta da quasi 40 canzoni, brani evergreen che hanno fatto la storia della musica italiana e segnato la carriera dei ...

Francesca Michielin : un’estate in Viaggio con eventi e festival musicali : Dopo aver conquistato i principali club di tutta Italia passando per sold out e raddoppi, Francesca Michielin sarà protagonista delle line up dei più importanti festival musicali. La leg estiva del tour, che partirà da Milano il 25 maggio, proseguirà con altri 12 live in tutta Italia, terminando il prossimo 2 settembre con uno speciale appuntamento all’Home festival di Treviso. Francesca sarà anche l’opening act d’eccezione al concerto di Alanis ...

Viaggi & Turismo : sci - musica - emozioni in volo e tanto altro in bassa Valtellina e nelle sue valli : Mentre si festeggia la notizia dell’arrivo del Giro Rosa 2018 in valle, con la tappa che da Sovico salirà a Gerola Alta, il territorio che fa capo al Consorzio Turistico Valtellina di Morbegno si appresta a vivere un weekend nel quale, oltre al richiamo della natura che solo la montagna valtellinese sa offrire, i turisti troveranno attrazioni in grado di stuzzicarne l’interesse. Ma prima merita un approfondimento la tappa del 12 ...

Viaggi musicali da Teheran a Catania : ... sarà l'occasione per presentare il nuovo concerto del quartetto di world music catanese e per raccontare le attività che AreaSud sta sviluppando da anni nel mondo del terzo settore e in particolare ...

Trenitalia : Veneto - cambia 'musica' per chi Viaggia in treno : Verona, 21 mar.(AdnKronos) - Si chiamano Rock e Pop i due nuovi e moderni convogli della flotta regionale di Trenitalia, i cui modelli in dimensione reale sono stati presentati stamane in Piazza Bra a Verona: con la loro consegna al Veneto tra la fine del 2019 e il 2023, si segnerà un netto migliora

“Francigena Musica : in Viaggio con Mozart” : la personale di Lidia Bachis Mirabilia : ROMA – Presso la pinacoteca di San Francesco (piazza Santa Maria), una delle tre sedi del Museo della Città – Civico e Diocesano di Acquapendente,... L'articolo “Francigena Musica: in viaggio con Mozart”: la personale di Lidia Bachis Mirabilia proviene da Roma Daily News.