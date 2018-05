Venezia vince la Fiba Europe Cup

Basket - FIBA Europe Cup 2018 : vince la Reyer Venezia! Prima volta storica. Avellino lotta ma si arrende anche al ritorno : La Reyer Venezia ha vinto la FIBA Europe Cup. Si tratta del primo storico trionfo Europeo, giunto dopo aver battuto la Sidigas Avellino anche nella gara di ritorno, con il punteggio di 81-79. La partita è stata lottatissima, ma alla fine il +8 dell’andata ha pesato. Gli ospiti ci hanno provato, hanno lottato, ma il massimo vantaggio è stato “solo” di +5, giunto peraltro nelle fasi iniziali dell’incontro. A fare la partita ...

Missione compiuta. Gara 5 va alla Passalaqua che vince sul Venezia. Ora finale scudetto contro Schio : Una bellissima nuova pagina per lo sport ragusano. Se per il team ragusano e i tifosi c'è massima felicita, c'è invece amarezza da parte della squadra veneta: 'La delusione è grande ma da ogni ...

Basket femminile - Semifinali Serie A1 2018 : Venezia si scioglie sul più bello. Ragusa vince gara-5 ed è in finale! : La Passalacqua Ragusa è la seconda finalista della Serie A1 di Basket femminile. La squadra siciliana è uscita vincitrice da una pazza gara-5, che sembrava saldamente nelle mani della Reyer Venezia, scioltasi però sul più bello, proprio come accaduto due giorni fa nel quarto incontro della Serie. Stavolta il black-out è stato fatale, perché elimina le orogranata: sarà Ragusa a sfidare Schio per il titolo, come già capitato nel 2014 e nel 2015 ...

RISULTATI ELEZIONI FRIULI Venezia GIULIA - FEDRIGA VINCE REGIONALI 2018/ M5s : “Sconfitta amara e bruciante” : RISULTATI ELEZIONI REGIONALI FRIULI VENEZIA GIULIA 2018: Massimiliano FEDRIGA è il nuovo Governatore, spoglio diretta live. Urne chiuse: crolla M5s, trionfo Lega e Centrodestra(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 16:10:00 GMT)

In Friuli Venezia Giulia vince il centrodestra : vola la Lega - risale Forza Italia e tiene il Pd : In Friuli Venezia Giulia vince il centrodestra: vola la Lega, risale Forza Italia e tiene il Pd Il candidato del centrodestra,Massimiliano Fedriga, ha vinto le elezioni regionali per lapresidenza della Regione Friuli Venezia Giulia. Rispetto alle elezioni del 4 marzo crollo dei pentastellati che passano dal 24% al 7% circa, risale Forza Italia che guadagna […]

Voto in Friuli Venezia Giulia : vince Fedriga del centrodestra. Pd secondo - crolla il M5S : In Friuli Venezia Giulia la Lega spazza via gli avversari: un elettore su tre sceglie il Carroccio - che ottiene il 34,8% quando mancano solo 300 sezioni - guidato nella volata dal proprio candidato, l’ex capogruppo alla Camera Massimiliano Fedriga, mentre i 5 stelle, l’altro grande player nella discussione, ormai eterna, per il governo nazionale, ...

