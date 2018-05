Velocizzare smartphone Android vecchio | 3 trucchi

chimerarevo

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Se hai un dispositivonon proprio all’ultimo grido, ti sarai chiesto molte volte come velocizzarlo ma sei solo incappato in quegli inutili programmi che si trovano sul Play Store che promettono di rivitalizzarlo “svuotando la RAM” ed agendo sul processore. Se sei passato anche tu da questa tappa, che accomuna molti utenti, ti sarai certamente accorto che questi “mezzucci” non solo non fanno il proprio lavoro ma, spesso, rischiano di fare anche danni. Parliamoci chiaro, non ti svelerò il Santo Graal o il metodo infallibile per rivitalizzare il tuo Y5 di 5 anni fa e farlo sembrare un Top di Gamma del 2018 ma, sicuramente, ti aiuterò a rendere il tuo dispositivo un pochino più leggero e performante grazie a questi semplici consigli che, probabilmente, qualcuno conoscerà. AGIRE SULLE APPLICAZIONI Disinstallare le applicazioni inutili; Installare ...