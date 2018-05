Varicella party | l' annuncio su Facebook che infiamma il web

Blastingnews

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Alcune ore fa, sul web e sui social si è scatenata un bufera di grande entità per via di una mamma che sul suo profiloha pubblicato l'di unin quel di Milano. La festa con tema virus aveva lo scopo di far contrarre la malattia ai propri figli in modo tale che questi ultimi ottenessero gli anticorpi e non fosse così necessario effettuare i vaccini. L'idea della donna ha creato un putiferio non di poca portata. Gravi rischi per la salute La donna in questione ha avuto la 'brillante' idea il 30 aprile ed ha pubblicato l'sul proprio profilo. Iniziative del genere sono molto rischiose per la salute, ma non è la prima volta che viene organizzata una cosa di questo tipo. Un anno fa esisteva infatti una pagina chiamata 'Gruppo segnalazioni malattie esantematiche' che è stata poi rimossa dal social network. Il post della donna aveva tutte le ...