Vaccini | ammessi 8 bambini non in regola

Caos Vaccini : bambini 'irregolari' ammessi ad Aosta ma non a Torino : Esplode nelle regione del Nord-Ovestil Caos sui vaccini. Alcuni bambini non in regola sono stati esclusi da asili e scuole nel Torinese, ma l'esatto contrario è avvenuto in Val D'Aosta. Torino. Primi ...

Caos Vaccini : bambini irregolari ammessi ad Aosta - ma non a Torino : 'Il rispetto della legge non è una questione politica - sostiene Cavallone -. Per tutto l'anno abbiamo inviato ai genitori numerose sollecitazioni. L'Asl ci ha comunicato che, su 172 bambini iscritti ...

Vaccini - da oggi i bimbi non in regola non saranno ammessi in nidi e materne : È scaduto il 10 marzo il termine a disposizione delle famiglie per mettere in regola i figli, di età fino ai sedici anni, con le disposizioni ministeriali sulle vaccinazioni. E le porte di asili e scuole materne potrebbero essere sbarrate per oltre 30 mila bambini a partire da lunedì 12 marzo."Per l'esavalente siamo sopra il 95% dei bimbi vaccinati, quindi la soglia fatidica che permette l'immunità di gregge è ...

Vaccini - i presidi : "Bimbi non in regola non ammessi in aula" : I bambini sotto i sei anni non in regola con la documentazione per le vaccinazioni "da lunedì non possono essere ammessi in aula". Licia Cianfriglia, responsabile delle relazioni istituzionali dell'Associazione nazionale...

Vaccini - "I bambini non in regola non saranno ammessi a scuola". La decisione dei presidi : I bambini sotto i sei anni non in regola con la documentazione per le vaccinazioni "da lunedì non possono essere ammessi in aula". È Licia Cianfriglia, responsabile delle relazioni istituzionali dell'Associazione nazionale presidi, a fare con l'Agi il punto della situazione nel giorno in cui scade il termine per la presentazione dei certificati vaccinali necessari per evitare l'esclusione da nidi e materne. "C'è una legge ...