USA - occupati ADP crescono oltre le attese : E' cresciuta molto più delle attese l' occupazione negli Stati Uniti ad aprile , confermando l'accelerazione del mercato del lavoro già accennata nei mesi precedenti. Gli occupati hanno registrato un ...

Il segretario di Stato USA Pompeo in Israele : "Preoccupati per l'Iran" : Pompeo si è insediato come segretario di Stato giovedì e sta facendo il suo primo tour in Medio Oriente. Oggi è arrivato in Israele dall'Arabia Saudita, poi andrà in Giordania

GerUSAlemme - gaffe USA. La nuova ambasciata? Sarà nei territori occupati : New York Quest'ambasciata non s'ha da fare. A circa due mesi dal previsto trasferimento della rappresentanza americana da Tel Aviv a Gerusalemme, come voluto dal presidente Donald Trump, gli Usa incappano in una clamorosa gaffe: il terreno sul quale dovrebbe trovarsi il complesso diplomatico non rientra completamente in territorio israeliano. Una parte, come rivela il New York Times, attraversa infatti la zona conosciuta come ...