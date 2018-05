Usa | in settore privato +204mila unità in aprile | oltre attese

Celiachia : corsi gratuiti a Rag Usa per operatori del settore alimentare : Celiachia : programmati dall'Asp di Ragusa nel 2018 tre corsi gratuiti di formazione ed aggiornamento professionale della durata di 6 ore.

SiracUsa. Crisi settore ortofrutticolo - On. Cafeo : 'servono interventi strutturali' : La politica però non può limitarsi ad esprimere solidarietà di facciata ma al contrario deve assumersi la responsabilità di fare le scelte necessarie per risolvere i problemi». A parlare è l'on. ...