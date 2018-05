USA | ex medico di Trump | mai scritto che gode di una salute “eccellente”

Medico che aiutò a uccidere Bin Laden trasferito in altra prigione a caUSA di tentata fuga - : Poco dopo l'eliminazione di Bin Laden nel maggio 2011, i media statunitensi hanno riferito che alla sua morte ha contribuito Afridi: il Medico su ordine della CIA entrò nella casa dove presumibilmente ...

USA : bufera sul medico di Trump - ubriaco distrusse auto blu : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

"Asperger - medico che ha dato il nome alla sindrome - aiutò i nazisti e condannò all'eutanasia centinaia di bambini". L'accUSA in uno studio : Il pediatra austriaco, Hans Asperger, che ha dato il nome all'omonima sindrome, "cooperò attivamente" con il programma di eutanasia dei nazisti. Lo afferma un nuovo studio di Herwig Czech, storico all'Università medica di Vienna, che sostiene come "Asperger riuscì ad adattarsi al regime nazista e fu ricompensato per le sue affermazioni di lealtà con opportunità di carriera". Tra le accuse rivolte al pediatra, ...

Turismo medico : un'industria da 500 miliardi di dollari USA : Baby Mathew ha saputo tramandare informazioni sulla scienza dell'Ayurveda al mondo, attraverso il concetto di 'Ayurveda Resort'. Il Somatheeram Ayurveda Group ha oggi 5 proprietà in Kerala: due su ...

Questo medico sente davvero il dolore dei pazienti - a caUSA di una rara condizione : Joel Salinas è un medico americano molto particolare: può sentire davvero il dolore dei pazienti sulla sua pelle. A dargli questa 'capacità' sarebbe una rara condizione chiamata sinestesia del tocco a specchio tattile, per cui ogni volta che vede qualcuno provare dolore, il suo cervello ricrea quelle sensazioni nel suo corpo, tanto da provare male.A raccontare il suo caso è la Bbc. Nel suo 'mondo' fin da piccolo, la ...

Siria - almeno 70 civili uccisi a Douma Medico : “Una bomba al cloro sulla città”. USA contro Mosca : “Ha responsabilità” : È di almeno 70 vittime civili il bilancio di un attacco lanciato venerdì dalle truppe governative Siriane verso la città di Douma, ultima roccaforte dei combattenti ribelli nella Ghouta orientale, a soli 10 km da Damasco, dove negli ultimi 30 giorni hanno perso la vita più di 1.500 persone. I servizi di assistenza medica, tra cui Medical Care and Relief Organizations, accusano il regime di Damasco di aver utilizzato armi chimiche. Il portavoce ...

"USAli per la ricerca sul cancro". A 5 anni dona i suoi risparmi al medico che ha curato la sua mamma : Qualche centesimo fuoriesce dalla busta, la scelta del pennarello blu e la grafia un po' sgangherata non lasciano dubbi sul fatto che il mittente sia un bambino: Giovanni, come si legge sul fronte della lettera. Giovanni ha 5 anni e la madre è in cura al dottor Pietro Caldarella, vicedirettore dell'Istituto europeo di oncologia di Milano. Il bimbo ha scelto di donare i suoi risparmi al medico e ha chiesto a lui di investirli nella ricerca ...

USA - 36enne scopre che il padre naturale è il medico della madre : Usa, 36enne scopre che il padre naturale è il medico della madre Il dottore aveva usato il proprio sperma durante la fecondazione assistita Continua a leggere

USA - 36enne scopre che il padre naturale è il medico della madre : Per Kelli Rowlette , americana di 36 anni , è stato uno shock scoprire che il proprio Dna non corrispondeva con quello di chi fino a quel momento aveva chiamato "papà" e che invece suo padre biologico ...

Morto in casa di riposo : il medico accUSA : Revere. Ultima udienza, prima del verdetto, del processo che vede sul banco degli imputati i vertici della società Sereni Orizzonti

Pamela Mastropietro sarebbe morta a caUSA di due coltellate al petto - dice una perizia medico-legale : Una perizia medico-legale ordinata dalla procura di Macerata sostiene che Pamela Mastropietro, la 18enne romana uccisa in circostanze ancora non chiarite il 30 gennaio, sia morta a causa di due coltellate al petto. La perizia non è stata diffusa ufficialmente The post Pamela Mastropietro sarebbe morta a causa di due coltellate al petto, dice una perizia medico-legale appeared first on Il Post.

Medico accUSAto di ipnotizzare pazienti per violentarle - la moglie a Pomeriggio 5 : 'Non è in grado di farlo' : di Emiliana Costa A Pomeriggio 5 arriva il caso del Medico di base di Alba, Marco Vito Surdo , agli arresti domicialiari per presunte violenze sessuali alle pazienti dopo averle ipnotizzate . Il ...

Medico accUSAto di ipnotizzare pazienti per violentarle - la moglie a Pomeriggio 5 : 'Non è in grado di farlo' : A Pomeriggio 5 arriva il caso del Medico di base di Alba, Marco Vito Surdo , agli arresti domicialiari per presunte violenze sessuali alle pazienti dopo averle ipnotizzate . Il Medico raggiunto al ...