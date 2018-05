Usa | arriva la pistola-smartphone

Fisco - arriva la Fattura Elettronica : che cos'è - come funziona e come Usarla : Nell'epoca del digitale non poteva mancare la Fattura Elettronica . La E-Fattura , così denominata, sarà disponibile per i privati a partire dal 1° luglio. È l'esito del provvedimento firmato dal ...

Ostia - litorale blindato per il ponte : a Castel FUsano arrivano i carabinieri a cavallo : litorale blindato, quello di Ostia, in visto del lungo ponte del 1 maggio che vedrà riversarsi sul lungomare più di 300mila persone. Dal punto di vista della sicurezza, il Lido non si farà trovare ...

Usa - Gmail : “Arrivano le mail che si autodistruggono” : Gmail si rinnova. Dopo gli ultimi aggiornamenti nel 2011, l’azienda ha annunciato una serie di nuovi strumenti che aiuteranno le societa’ private a trattare informazioni sensibili, ma che saranno poi a disposizione di tutti gli iscritti. Tra le grandi novita’, quella della email che si “auto-distrugge”. L’opzione si chiama “modalita’ confidenziale” e permettera’ di impostare, prima di ...

Macron arrivato negli Usa - al via visita di Stato : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Galaxy S7 e S7 Edge Oreo arriva negli Usa con Verizon : ma è solo un errore! : L’operatore americano Verizon annuncia in pompa magna l’arrivo di Android Oreo per i Samsung Galaxy S7 e S7 Edge, ma gli utenti ricevono ben altro con il nuovo firmware: che errore!Di recente sembra che i clienti di uno dei più importanti operatori telefonici statunitensi, ovvero Verizon, non siano particolarmente contenti dell’operato dell’azienda.Verizon la spara grossa: annuncia l’aggiornamento ad Androd Oreo per ...

Appello per operai a tempo indeterminato - arrivano migliaia di cv ma i sindacati accUsano : Grafica Veneta ha trovato gli operai che cercava. Ad annunciarlo è il patron dell'azienda di Trebaseleghe, Fabio Franceschi, che qualche giorno fa aveva rilasciato un'intervista per lamentarsi del fatto di

Zte - lo scontro Usa-Cina arriva alle tlc : Maddalena Camera nostro inviato a Shenzen , Cina, La guerra economica tra Stati Uniti e Cina si arricchisce di un altro capitolo. Il colosso degli apparati di rete Zte, secondo una sentenza del ...

Trump : «In Siria arrivano i missili» La replica di Mosca : li usi per i terroristi Tutti gli obiettivi nel mirino degli Usa : L’autorità che sovrintende al traffico dei cieli invita i vettori commerciali a considerare il pericolo e a riprogrammare le loro rotte nella zona del Medio Oriente

“Russia - preparati : arrivano i nostri missili”. Trump choc su Twitter. Venti di guerra ai confini dell’Europa. Siria - il presidente Usa passa all’attacco : la situazione non è mai stata così grave. Lanciata l’allerta nei cieli del Mediterraneo : Eurocontrol, l’organizzazione europea per la sicurezza dei voli, ha diramato un comunicato di allerta invitando a volare con prudenza nelle rotte del Mediterraneo orientale per via di “possibili attacchi missilistici sulla Siria nelle prossime 72 ore”. Secondo Eurocontrol lo spazio aereo nell’area attorno alla Siria potrebbe essere oggetto di blackout radio, provocati dai militari americani in previsione delle loro ...

Usa : Guarda Nazionale arriva a confine con Messico : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Furto nella Casa del Grande Fratello - arriva l’annuncio di Barbara D’Urso. La notizia dei ladri a pochi giorni dal via del reality si è subito diffUsa a macchia d’olio - quindi - a Pomeriggio Cinque - tutta la verità : Tra le tante notizie, i giornali riportavano anche quella di un Furto nella Casa del Grande Fratello. Il reality affidato nuovamente a Barbara D’Urso è in partenza (comincerà il prossimo 17 aprile, ndr) è uno degli argomenti caldi, quindi lo scoop ha fatto ben presto il giro delle testate. Anche perché dall’appartamento allestito a Cinecittà per ospitare i ‘nip’ (o semi ‘nip) sarebbero spariti anche gli ...