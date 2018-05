Uomini e Donne | Rosa non vive più con Pietro | ecco perché

Uomini e Donne/ Gemma Galgani pronta per una settimana cortissima! (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Sossio Aruta lascia il programma con Ursula Bennardo dopo l'ultimatum di Maria De Filippi? Il cavaliere si difende(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 12:05:00 GMT)

La scelta di Nicolò Brigante/ È Marta o Virginia? Uomini e donne video : ecco la misteriosa villa (2 maggio) : La scelta di Nicolò Brigante sarà Marta Pasqualato o Virginia Stablum? Oggi, 2 maggio, a Uomini e donne in onda la puntata tanto attesa: spunta un indizio sul web.(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 11:58:00 GMT)

Virginia Stablum/ Uomini e Donne : sarà la scelta di Nicolò Brigante? La speranza dei fan : Virginia Stablum sarà la scelta di Nicolò Brigante? Oggi, mercoledì 2 maggio, su Canale 5 la puntata del trono classico di Uomini e Donne è dedicata alla decisione del tronista siciliano.(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 11:20:00 GMT)

Uomini e donne - Nicolò Brigante : i momenti trascorsi nella villa - indiscrezioni : Il 3 maggio andrà in onda su Canale 5 la scelta del tronista di Uomini e donne, Nicolò Brigante, prima di decidere il giovane ha voluto trascorrere una giornata intera in una villa con le due sue corteggiatrici. Ancora non si hanno notizie certe sul nome della corteggiatrice che ha avuto la meglio, ma ecco cos'è successo nella villa. Ecco cosa è successo nella villa nella puntata di oggi vedremo i momenti più importanti della giornata che il ...

Marta Pasqualato/ Uomini e Donne : sarà la scelta di Nicolò Brigante? Tina Cipollari fa il tifo per lei : Marta Pasqualato sarà la scelta di Nicolò Brigante? Oggi, mercoledì 2 maggio, su Canale 5 la puntata del trono classico di Uomini e Donne è dedicata alla decisione del tronista.(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 11:00:00 GMT)

Uomini e Donne | Trono Classico | 2 maggio 2018 | La scelta di Nicolò | Diretta : Uomini e Donne è un programma condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.prosegui la letturaUomini e Donne | Trono Classico | 2 maggio 2018 | La scelta di Nicolò | Diretta pubblicato su Gossipblog.it 02 maggio 2018 10:00.

Uomini e Donne oggi : la scelta di Nicolò tra Virginia e Marta : oggi Uomini e Donne: Nicolò sceglie una tra Virginia e Marta Dopo il lungo ponte del primo Maggio, Uomini e Donne torna finalmente in onda su Canale 5 dalle 14.45. Questa settimana, Maria De Filippi e la sua redazione hanno deciso di partire con una puntata davvero molto importante. A fronte dei suoi mesi di […] L'articolo Uomini e Donne oggi: la scelta di Nicolò tra Virginia e Marta proviene da Gossip e Tv.

“Sceglie lei!”. Uomini e Donne - il dettaglio su Nicolò Brigante. Un particolare spuntato in rete svela tutto. E c’è chi grida al complotto : Nuovi guai in arrivo per Uomini e Donne. La trasmissione di Maria De Filippi è ancora una volta nell’occhio del ciclone. Stavolta la “pietra dello scandalo” è il bel tronista Nicolò Brigante, forse l’erede naturale di Andrea Damante la cui storia d’amore con Giulia De Lellis (poi naufragata nei giorni scorsi dopo 2 anni molto molto intensi) aveva appassionato tutta Italia. Arrivato in studio prima dei tre appena nominati, il bel siciliano ...

Uomini e Donne Over : Giorgio festeggia il compleanno con Anna : Pronti per la bufera che si scatenerà su Uomini e Donne Over quando Gianni Sperti parlerà, in studio, della festa di compleanno di Giorgio Manetti a cui ha preso parte anche Anna Tedesco? I dubbi sulla coppia non si sono mai spenti. Di sicuro quanto accaduto ultimamente contribuirà ad infiammare i gossip e le querelle nello studio di Maria De Filippi. Uomini e Donne Over: Giorgio e Anna di nuovo insieme Giorgio Manetti e Anna Tedesco, ...

Uomini e Donne/ Sossio e Ursula via dallo studio dopo l'ultimatum? Aruta si difende dalle accuse (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Sossio Aruta lascia il programma con Ursula Bennardo dopo l'ultimatum di Maria De Filippi? Il cavaliere si difende(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne gossip : Claudio e Ginevra sono in crisi : gossip Uomini e Donne: Claudio e Ginevra stanno ancora insieme? È crisi A un anno e mezzo dalla scelta a Uomini e Donne, Claudio e Ginevra sono entrati in crisi. La notizia era nell’aria da un po’ e ai fan più attenti non è sfuggita, ma oggi sono i diretti interessati a confermare tutto. In […] L'articolo Uomini e Donne gossip: Claudio e Ginevra sono in crisi proviene da gossip e Tv.

Registrazione Uomini e Donne/ Trono Classico : Giordano Mazzocchi e Luigi Mastroianni nella bufera : Registrazione Uomini e Donne, Trono Classico: protagonisti Sara Affi Fella, Mariano Catanzaro e Nilufar Addati. Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione ospiti.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 18:03:00 GMT)

Uomini e Donne - look Maria De Filippi : Anahi svela tutti i segreti : Uomini e Donne, Anahi parla dei look di Maria De Filippi: tutti i segreti Per la prima volta in assoluto la stylist di Maria De Filippi ha rilasciato un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Anahi è diventta negli ulimi anni un volto noto di Uomini e Donne. La moglie di Maurizio Costanzo ha infatti […] L'articolo Uomini e Donne, look Maria De Filippi: Anahi svela tutti i segreti proviene da Gossip e Tv.