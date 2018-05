Uomini e Donne Over | Giorgio festeggia il compleanno con Anna

La scelta di Nicolò Brigante/ È Marta o Virginia? Uomini e Donne - Oggi in onda un colpo di scena (2 maggio) : La scelta di Nicolò Brigante sarà Marta Pasqualato o Virginia Stablum? Oggi, 2 maggio, a Uomini e Donne in onda la puntata tanto attesa che potrebbe rivelare un colpo di scena(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Sossio e Ursula via dallo studio dopo l'ultimatum? Aruta si difende dalle accuse (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Sossio Aruta lascia il programma con Ursula Bennardo dopo l'ultimatum di Maria De Filippi? Il cavaliere si difende(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne gossip : Claudio e Ginevra sono in crisi : gossip Uomini e Donne: Claudio e Ginevra stanno ancora insieme? È crisi A un anno e mezzo dalla scelta a Uomini e Donne, Claudio e Ginevra sono entrati in crisi. La notizia era nell’aria da un po’ e ai fan più attenti non è sfuggita, ma oggi sono i diretti interessati a confermare tutto. In […] L'articolo Uomini e Donne gossip: Claudio e Ginevra sono in crisi proviene da gossip e Tv.

Registrazione Uomini e Donne/ Trono Classico : Giordano Mazzocchi e Luigi Mastroianni nella bufera : Registrazione Uomini e Donne, Trono Classico: protagonisti Sara Affi Fella, Mariano Catanzaro e Nilufar Addati. Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione ospiti.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 18:03:00 GMT)

Uomini e Donne - look Maria De Filippi : Anahi svela tutti i segreti : Uomini e Donne, Anahi parla dei look di Maria De Filippi: tutti i segreti Per la prima volta in assoluto la stylist di Maria De Filippi ha rilasciato un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Anahi è diventta negli ulimi anni un volto noto di Uomini e Donne. La moglie di Maurizio Costanzo ha infatti […] L'articolo Uomini e Donne, look Maria De Filippi: Anahi svela tutti i segreti proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne news - la scelta di Nicolò è Virginia? Spunta l’indizio : Uomini e Donne news: chi ha scelto Nicolò Brigante? Spunta l’indizio a favore di Virginia C’è grande attesa per la scelta di Nicolò Brigante a Uomini e Donne. L’evento andrà in onda nella puntata di mercoledì 2 maggio e sarà rigorosamente a porte chiuse, senza la presenza del pubblico. Secondo i beninformati, la registrazione della […] L'articolo Uomini e Donne news, la scelta di Nicolò è Virginia? Spunta l’indizio ...

Uomini e Donne news - Nicolò Brigante : la madre rivela la scelta sui social Video : Il percorso del tronista siciliano Nicolò Brigante [Video] è giusto praticamente quasi al termine. Infatti, il 2 maggio 2018 dovra' finalmente registrare negli studi di ''#Uomini e Donne'' la sua scelta finale. Ovviamente le indiscrezioni sul web su chi sara' la sua scelta sono tantissime, ma il tronista nonostante abbia passato qualche giorno nella villa insieme a Marta Pasqualato e Virginia Stablum non sembra si sia molto ...

Uomini e Donne/ Gemma Galgani innamorata di Marco? Addio a Giorgio Manetti : la prova (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Gemma Galgani ha davvero dimenticato Giorgio Manetti? Nel suo cuore c'è ormai il nuovo cavaliere, Marco: la prova!(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 07:05:00 GMT)

“Che sorpresa!”. Oscar ed Eleonora : ‘segreto’ svelato. Quello di Branzani è stato uno dei troni più brevi della storia di Uomini e Donne : l’uscita insieme alla Rocchini - poi le voci di crisi e la privacy assoluta sui social. Ora l’ex calciatore spiega quella scelta e lascia tutti a bocca aperta : ”Ecco perché lo abbiamo fatto” : tutti ricordano Oscar Branzani di Uomini e Donne. Il tronista ha condiviso la sua esperienza con Andrea Damante ed era uscito dallo studio di Uomini e Donne insieme ad Eleonora Rocchini. Dopo la trasmissione condotta da Maria De Filippi il ragazzo ha trovato la sua fortuna sul web diventando un influencer di rilievo e raccogliendo un folto numero di follower sui social. l’ex tronista ha una relazione molto solida e che va avanti da ...

Uomini e Donne anticipazioni : Maria De Filippi infuriata con Giordano : anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: Maria De Filippi si arrabbia con Giordano Ennesima polemica al Trono Classico di Uomini e Donne. Questa volta sono finiti al centro dello scandalo Giordano Mazzocchi e Luigi Mastroianni, rispettivamente corteggiatore di Nilufar e di Sara. I due hanno indossato nel corso delle ultime esterne la stessa maglia, con […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Maria De Filippi infuriata con Giordano ...

Anticipazioni Uomini e Donne - Gianni Sperti attacca Luigi e Giordano : Anticipazioni UeD, Gianni Sperti contesta la maglietta di Luigi Mastroianni e Giordano Mazzocchi Nonostante nella messa in onda tornerà solo mercoledì alle 14,45 su Canale 5 con la scelta di Nicolò, questo pomeriggio si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne e, secondo quanto riporta il sito Isa e Chia, gli animi sono stati abbastanza effervescenti. Infatti a sollevare la polemica, manco a dirlo, è stato Gianni Sperti il quale ha ...

REGISTRAZIONE Uomini E DONNE/ Trono Classico : Sara Affi Fella fa una sorpresa a Luigi con l'aiuto di Giordano : REGISTRAZIONE UOMINI e DONNE, Trono Classico: protagonisti Sara Affi Fella, Mariano Catanzaro e Nilufar Addati. Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione ospiti.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 19:15:00 GMT)

Registrazione Uomini e Donne/ Trono Classico : Mariano Catanzaro abbandona il trono per una segnalazione? : Registrazione Uomini e Donne, trono Classico: protagonisti Sara Affi Fella, Mariano Catanzaro e Nilufar Addati. Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione ospiti.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 18:03:00 GMT)

