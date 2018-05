Uomini e Donne Nicolò Brigante ha scelto | ecco chi gli ha rubato il cuore

superguidatv

: Dedico #1maggio a uomini e donne impegnati in centri commerciali e supermercati, che neanche oggi potranno stare c… - lauraboldrini : Dedico #1maggio a uomini e donne impegnati in centri commerciali e supermercati, che neanche oggi potranno stare c… - francescoseghez : 2) Inversione del trend di genere degli ultimi mesi. Cresce solamente occupazione maschile (+81mila) e cala (-19mil… - DiMarzio : La bellissima storia di cinque tifose che in #Iran violano la legge che vieta l'accesso agli stadi alle donne e ved… -

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Nella puntata di oggi dihala persona con cui uscire dallo studio del programma di Maria De Filippi. Il tronista siciliano, dopo mesi e mesi di dubbi, ha preso la sua decisione e l’ha comunicata a cole che, si spera, sarà la sua compagna di vita.ha preferito Virginia a Marta ed ha concluso i due giorni passati nella splendida villa insieme alle sue corteggiatrici nel migliore dei modi. Per l’occasione lo studio disi è trasformato in una piccola Parigi e centinaia e centinaia di petali rossi sono caduti dal soffitto.la scelta di: il discorso Dopo aver salutato Marta ed averle spezzato ilsi è preparato a ricevere Virginia. In primis ci hanno pensato le immagini a parlare al posto di entrambi. La bellissima ragazza si è seduta sulla poltrona rossa e ha riguardato i suoi “best” ...