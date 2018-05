: Unicef:140 mln bimbi a rischio malattie - NotizieIN : Unicef:140 mln bimbi a rischio malattie - CybFeed : #News #Unicef:140 mln bimbi a rischio malattie - TelevideoRai101 : Unicef:140 mln bimbi a rischio malattie -

: 140mlnOltre 140 milioni di bambini rischiano di perdere l'udito, la vista o di morire senza misure urgenti per fornirgli integratori salvavita di vitamina A. Lo si apprende dal nuovo rapporto. Si tratta di un intervento a basso costo, la cui copertura è però diminuita. La vitamina A rafforza il sistema immunitario e protegge dapotenzialmente letali come morbillo e diarrea.Ma in 26 Paesi con i più alti tassi di mortalità, 61 mln di bambini non hanno avuto integratori di vitamina A nel 2016, il triplo rispetto al 2015.(Di mercoledì 2 maggio 2018)