Unicef | oltre 140 milioni di bambini “sono maggiormente a rischio di contrarre malattie”

meteoweb.eu

: Allarme UNICEF 1) Secondo l'Unicef, 'oltre 140 milioni di bambini sono maggiormente a rischio di contrarre malatti… - VaVecellio : Allarme UNICEF 1) Secondo l'Unicef, 'oltre 140 milioni di bambini sono maggiormente a rischio di contrarre malatti… - marcoetirelli : Le persone siriane rifugiate in altri Paesi sono oltre 6 milioni (6,1 mln dati Unicef marzo 2018). 5 Paesi da sol… - viceearls : @M_Dellorto @romeo__js @UNICEF_Italia The sgnaus, con la sua proverbiale gentilezza, offende chiunque... the sgnaus, oltre il.mito -

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Secondo il nuovo rapporto, “140disonodimalattie, perdere l’udito, diventare ciechi e persino di morte se non verranno adottate misure urgenti per fornire loro integratori salvavita di vitamina A“. “Due dosi di vitamina A ogni anno possono salvare migliaia di, ma, come rileva il rapporto, la copertura di questo intervento a basso costo è scesa in modo allarmante nel 2016“. “Il futuro di questo intervento a basso costo e ad alto impatto è in bilico, e con esso la sopravvivenza, la salute e lo sviluppo deipiù vulnerabili“, ha dichiarato Victor Aguayo, responsabile del programma globale di nutrizione dell’. “Questo grave declino rappresenta una situazione senza precedenti e un motivo di allarme, in quanto rischia di compromettere decenni di ...