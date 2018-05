Una riforma di stampo semipresidenziale per far ripartire l' Italia

Renzi divide il Pd e boccia Di Maio/ ‘Misteriosi’ sms con Salvini : sogno di Una ‘nuova’ riforma costituzionale : Di Maio, "Elezioni a giugno": il Quirinale lo boccia, Salvini sale nelle ipotesi di Governo. Le ultime notizie, con Renzi che ha spaccato il Pd: Lega per governo breve col Pd? "Si può fare"(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 20:08:00 GMT)

Sentenza stupro, governo spagnolo: "La riforma del Codice penale è una priorità" Le associazioni dei magistrati di Madrid, invece, hanno respinto come "sproporzionata" la risposta di indignazione

Cambiare il regime delle nomine pubbliche : Una grande riforma facile da fare : Nella direzione del Partito democratico abbiamo scelto di svolgere "un'opposizione responsabile", cioè sui contenuti. Vedremo cosa riserverà l'evoluzione del quadro politico nei prossimi giorni in reazione alla formazione di una qualche maggioranza. Intanto abbiamo avanzato, nelle consultazioni col Capo dello stato, alcune proposte di merito decise nelle riunioni dei gruppi parlamentari e della Direzione.Credo però che vi ...

La riforma delle banche di credito cooperativo - Una storia di tradimenti : Uno scenario sconvolgente, se non drammatico, si prospetta per il nostro paese. E i nostri politici dormono o sono impegnati, in quadro politico incerto, nella personale e ben più interessata causa della conservazione dei propri privilegi. Così come avvenuto con la legge che ha introdotto nel nostro paese il bail in, i nostri rappresentanti politici, a Roma e a Bruxelles, stanno subendo passivamente l’imminente applicazione della legge n. ...

Nicchi : 'Riforma? Si rischia Una nuova Calciopoli. Buffon deve misurare le parole' : Marcello Nicci, davanti alla possibilità che gli arbitri siano privati del 2% dei voti in Consiglio Federale e nelle assemblee elettive, lancia l'allarme: "L'arbitro deve votare perché è un principio ...

Ma se fosse uno strumento " ha poi precisato Salvini - per reintrodurre nel mondo del lavoro chi oggi ne è uscito allora sì". Più vicini di così Lega e Movimento 5 stelle non sono mai stati.

Riforma penitenziaria - perché non sarà Una svuota-carceri. Con buona pace della Lega : La Riforma penitenziaria, che nello scorso Consiglio dei ministri ha fatto un ulteriore importante passo avanti, sarebbe uno svuota-carceri per le solite retoriche della paura di massa sempre incapaci di leggere la realtà attraverso dati effettivi, quelle leghiste in testa. Eppure quella Riforma, per chiunque l’abbia letta, non svuoterà proprio nulla e si limiterà a fare piccoli passi verso un modello di pena più in linea con il dettato ...

Il "premiolino" di Bruxelles alla Francia che non ha fatto nessUna riforma economica : E ti pareva, si direbbe a Roma. La Commissione europea ha consegnato all'indebitatissima Francia, "championne des dépenses publiques en zone euro", campionessa europea di spesa pubblica (quasi il 57% del pil) - come ri/conferma in un paper recente François Ecalle, ex magistrati della Corte dei Conti e ora animatore del think thank Fipeco (Finances publiques et économie) - un certificato di buona condotta contabile.Parigi, a ...

