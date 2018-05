' Una pandemia potrebbe uccidere milioni di persone' | l' allarme di Bill Gates

L'allarme di Bill Gates : "Una pandemia letale da almeno 30 milioni di morti" : "Data la continua emersione di nuovi agenti patogeni, il crescente rischio di un attacco bioterroristico e il modo in cui il nostro mondo è connesso attraverso i viaggi aerei, esiste una significativa probabilità che sai verifichi una grande e letale pandemia nelle nostre vite". È il drammatico appello lanciato dall'imprenditore, informatico e miliardario americano Bill Gates al a un convegno del New England Journal of Medicine a Boston.Durante ...