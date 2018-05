Una carrozza per Harry e Meghan

vanityfair

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Un principe e la sua principessa non possono che avere un matrimonio da favola, come tradizione vuole. E pazienza se il calendario dice 2018 e le monarchie non sono più quelle di una volta, tra i mille dettagli di un royal wedding che si rispetti non può mancare una. Vera, s’intende.d’Inghilterra eMarkle, ha appena annunciato Kensington Palace, hanno scelto la Ascot Landau carriage, una delle cinque di questo tipo custodite nelle scuderie di Buckingham Palace. https://www.instagram.com/p/BiRTOHggcEK/?hl=it&taken-by=kensingtonroyal Non la Semi State Landau con interni rossi utilizzata da Kate e William il 29 aprile 2011, ma un’altra, la stessa che quel giorno di sette anni fa vedeva il principealla guida, dopo gli sposi, nel corteo nuziale. Scoperta, utilizzata spesso sia in occasione di visite di Stato che altri eventi ufficiali, la ...