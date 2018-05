cittadellaspezia

: Quindi se vi dico che mentre vi state sbattendo con chissà quali disegni e alchimie fino a poco fa stavo con… - ciropellegrino : Quindi se vi dico che mentre vi state sbattendo con chissà quali disegni e alchimie fino a poco fa stavo con… - cdsnews : #cronaca #laspezia - Un (poco) tranquillo martedì Primo maggio - jeffouatgdr : @ouatgdrgrace Torno tra poco a darti una mano *dice tra tranquillo* aspettami pure -

(Di mercoledì 2 maggio 2018) La Spezia - Non certo una giornata di grigliate e vino rosso per i Vigili del Fuoco della Spezia. Un, anzi, decisamente movimentato per chi era in servizio, fin dal mattino con l'...