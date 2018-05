Un evento che ha visto l' affluenza di ben 48 atleti

Benevento-Udinese 3-3 - ce ne andiamo dalla Serie A ma sappiamo già che vi mancheremo : Ora che il campionato – insieme a questa rubrica – volge al termine e il Benevento si appresta a lasciare la Serie A, una domanda si leva al cielo (tra sciarpette e striscioni giallorossi) dagli spalti dell’instancabile tifoseria del Vigorito: come farete, sostenitori delle altre squadre, senza di noi? Chi vi inchioderà a rocamboleschi cambi di risultato nel giro di pochi secondi? Chi vi farà provare sentimenti contrastanti tutti in ...

evento Donne - da venerdì convegno a Palermo sulle malattie croniche : Il mondo della medicina è sempre più a grande maggioranza femminile. Cosa comporta questa presenza femminile? Più attenzione al paziente-persona? 'Le Donne che scelgono la professione medica superano ...

Perché la nascita del terzo royal baby è un evento storico : Non tutti lo immaginano, ma la nascita del terzo royal baby segna una tappa cruciale per la corona britannica. La principessa Charlotte, infatti, per la prima volta nella storia della monarchia inglese resterà salda al quarto posto nella linea di successione al trono, pur essendo di sesso femminile.La figlia di William e Kate, 2 anni, è la prima erede al trono a godere del Crown Act del 2013, la legge di successione britannica che ...

Il Milan cade contro il Benevento. Crudeli arrabbiato : "Che figura di m..." : Il Milan ha perso clamorosamente, in casa, per 1-0 contro il Benevento già praticamente retrocesso e da oggi matematicamente in Serie B. Il gol di Iemmello, al 29' del primo tempo, ha regalato una ...

Che cuore la Ternana - il Benevento torna in serie B : La Spezia - Il Benevento si congeda dalla serie A e lo fa con una vittoria storica. Il gol di Pietro Iemmello vale la vittoria a San Siro contro il Milan ma non può impedire la sentenza della ...

L’impresa del Benevento che ci ricorda la favola Reggina : Puggioni e Viola - i migliori di San Siro sono cuori amaranto : Incredibile prestazione del Benevento che ha avuto la meglio del Milan, risultato incredibile a San Siro e contro una squadra in lotta per l’Europa, 0-1 il risultato finale ed una prestazione tutta cuore della squadra di De Zerbi nonostante la retrocessione ormai certa in Serie B. Un solo risultato a disposizione per evitare la retrocessione già oggi, la vittoria e tre punti che sono arrivati con orgoglio e sudore. E’ un Benevento ...

Giornata della Terra - anche a Messina un grande evento per l’ambiente : Domani 22 aprile 2018 è la Giornata della Terra. Le Nazioni Unite la celebrano (in inglese Earth Day) ed è il nome usato per indicare il giorno per la salvaguardia del Pianeta Terra. Nata il 22 aprile 1970 per sottolineare la necessità della conservazione delle risorse naturali della Terra e come occasione per valutare le problematiche del pianeta: l’inquinamento di aria, acqua e suolo, la distruzione degli ecosistemi, le migliaia di ...

Parcheggio chiuso per le pulizie - gli organizzatori dell'evento alle Albere ironizzano su Facebook : 'Scelta intelligente' : TRENTO . "Scelta intelligente programmare la pulizia del principale Parcheggio di tutta la città il venerdì sera. Giusto modo per aiutare le attività commerciali e chi vuole godersi la città dopo una ...

Milan - Calhanoglu salta anche il Benevento - : Ultime sulle condizioni di Hakan Calhanoglu. INFIAMMAZIONE - Stando a quanto riporta Sky Sport, il talentuoso centrocampista del Milan è alle prese con un'infiammazione al ginocchio che gli ha fatto già saltare la sfida di ieri sul campo del Torino terminata sull'1-1. Benevento - Il ...

Baseball - Ranking WBSC : l’Italia scivola al 15° posto. A rischio la partecipazione al Premier 12 - primo evento che qualificherà a Tokyo 2020 : L’ultimo aggiornamento del Ranking mondiale WBSC vede l’Italia al 15° posto. Una posizione che rischia di complicare il percorso degli azzurri verso Tokyo 2020. Le prime 12 Nazioni del mondo, infatti, parteciperanno il prossimo anno al Premier 12, un torneo fortemente voluto dalla WBSC come portabandiera del nuovo corso del Baseball e che assegnerà i primi due posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Una possibilità che in ogni caso ...

Benevento - nessuno come Diabaté : altro che le comete in Serie A : Per eguagliare "Tatanka" non poteva che servire un gigante, buono s'intende. Era dal 2001 che la Serie A non registrava tre doppiette in altrettante partite consecutive : vi era riuscito Dario Hübner ,...

The Weeknd al Coachella - ovvero quando a un evento trovi tutti i tuoi vecchi e nuovi amori : Se c’è una cosa che accomuna le star ai comuni mortali, sono i sentimenti e tutto ciò che vi gira intorno. La scena è questa: sei a una festa e parte la canzone che ti ricorda la tua ex, con cui ti sei lasciato un po’ malamente, con il bruciore di averla vista tornare di corsa tra le braccia del suo precedente fidanzato, quello al cui confronto sembravi il principe azzurro. Lì per lì ti commuovi, ma poi il magone passa, perché a ...

Respect Food Night : 8 chef firmano l’evento più esclusivo (e più importante) del Fuorisalone : l’evento più esclusivo del Fuorisalone quest’anno sarà anche il più buono in ogni senso. Respect Food Night è la cena che Grundig, brand storico nell’elettronica di consumo, dedica a Food for Soul, l’Associazione no-profit fondata da Massimo Bottura e Lara Gilmore, impegnata nell’apertura di refettori e mense comunitarie nel mondo e contro lo spreco alimentare. IL PROGETTO Una Onlus creata sulla scia del successo del Refettorio Ambrosiano di ...

Sassuolo-Benevento 2-2. Diabaté e Politano - che doppiette : Primo punto in trasferta per il Benevento, punticino per il Sassuolo impegnato nella corsa salvezza. Finisce 2-2 Sassuolo-Benevento, con due doppiette: quella di Diabaté , al 22' e al 28' s.t., , ...