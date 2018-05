: Ue: inaccettabile Abu Mazen sulla Shoah - NotizieIN : Ue: inaccettabile Abu Mazen sulla Shoah - TelevideoRai101 : Ue: inaccettabile Abu Mazen sulla Shoah - hettoborg : ABU MAZEN, “SHOAH COLPA DEGLI EBREI”/ Mogherini, “inaccettabile”: frasi antisemite ’minano’ la Palestina -

Con una nota il portavoce esteri della Ue,Eeas,ha condannato le parole di Abu, che ha indicato alcuni comportamenti degli ebrei,come l'usura e le attività bancarie, tra le cause dell'Olocausto. "Il discorso del presidente palestinese contiene commenti inaccettabili sulle origini dellalegittimità d'Israele", afferma la Ue. Anche l'Onu accusa Abudi "sprezzanti insulti antisemiti". Il Coordinatore per il M.Oriente parla di "dichiarazioni inaccettabili, inquietanti, che non fanno gli interessi della pace".(Di mercoledì 2 maggio 2018)