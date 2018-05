Ue | Ciambetti Veneto | taglio 5% fondi a Regioni passo falso di Junker

1 Maggio : Ciambetti (Veneto) - festa di tutti - senza lavoro non esiste libertà : Venezia, 30 apr. (AdnKronos) – ‘1 Maggio al lavoro? No, grazie: sono contrario alle aperture domenicali, figuriamoci a quelle nei giorni delle festività civili condivise in buona parte del mondo”. Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti intende ‘ricordare il significato e il senso di questo giorno, dedicando innanzitutto un pensiero a tutti quei lavoratori che, da sempre, sono nel posto di ...

Moda : Ciambetti (Veneto) - con Pietro Marzotto se ne va capitano industria veneta : Vicenza, 26 apr. (AdnKronos) – ‘Un uomo libero, tenace, un imprenditore vero: questo fu Pietro Marzotto, la cui figura e la cui storia consentono di leggere in maniera approfondita e come una cartina al tornasole la vicenda – ma potremmo chiamarla anche saga, tanta è stata la sua complessità – della sua dinastia”. Sono le parole del Presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti che così commenta ...

Ue : Ciambetti (Veneto) - coinvolga Regioni in negoziazioni accordi libero scambio : Venezia, 24 apr. (AdnKronos) - “I territori maggiormente interessati dagli effetti degli accordi di libero scambio realizzati dalla Commissione Europea, non riescono a far emergere il loro potenziale decisionale, o le loro legittime istanze, nei processi di negoziazione”: La denuncia viene dal presi

25 Aprile : Ciambetti (Veneto) - la libertà nel segno di San Marco (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "La grandezza del 25 Aprile sta proprio in questo impegno democratico, un impegno umile, ribadito giorno dopo giorno, con anni di lavoro e di fatica, tesi a ricostruire un Paese umiliato, ferito e privo di credibilità internazionale. Siamo diventati vincitori perché sconf

25 Aprile : Ciambetti (Veneto) - la libertà nel segno di San Marco : Venezia, 24 apr. (AdnKronos) - “Il modo migliore per celebrare il 25 Aprile è quello di riflettere sulle tante suggestioni che questa data offre e che per noi Veneti fa coincidere la festa di San Marco, simbolo della Serenissima, per secoli libera e autonoma Repubblica, con quella della Liberazione:

Russia : Ciambetti (Veneto) - frau Merkel chiede a Trump di essere esonerata dalle sanzioni : Venezia, 20 apr. (AdnKronos) - “Un mese fa, circa, il via libera sostanzialmente avallato dal governo tedesco alla realizzazione del gasdotto russo-tedesco North Stream 2, adesso la richiesta che la settimana prossima frau Merkel farà a mr. Trump di esonerare dalle sanzioni contro la Russia una seri

Vitalizi : Ciambetti - in Veneto per rinunciare non serve legge - norma c'è già : Venezia, 12 apr. (AdnKronos) - “A dire il vero, se un consigliere regionale vuole rinunciare allo stipendio lo può fare senza problema alcuno: la legge regionale lo prevede esplicitamente all’art. 8 ter della legge regionale 30 gennaio 1997 n. 5”. Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Ro

Vitalizi : Ciambetti - in Veneto per rinunciare non serve legge - norma c’è già (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – “Con questo non intendo avallare privilegi o avanzare una difesa della categoria: già nel 2012, anticipando la normativa nazionale poi varata dal governo Monti, il Consiglio regionale del Veneto aveva fortemente ridotto gli emolumenti, prevedendo anche delle penalizzazioni in caso di assenze o mancata partecipazione ai lavori, mentre oggi la Prima Commissione consiliare sta studiando il nodo della ...

Russia : Ciambetti - Consiglio veneto chiede di fermare follia sanzioni : Venezia, 11 apr. (AdnKronos) - “Bisogna fermare la spirale negativa, che danneggia tutti, delle sanzioni. Questo è l’esito del voto espresso oggi dal Consiglio regionale del veneto che con 36 voti a favore, 8 contrari e 2 astenuti ha votato una risoluzione che esprime ferma e forte contrarietà al ma

