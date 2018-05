U&D | Nicolò Brigante ha scelto Virginia? Ecco l' indiscrezione Wikipedia

Anticipazioni U&D - Nicolò smascherato : ecco chi è la sua scelta Video : Grande attesa da parte degli spettatori di #Uomini e donne per la messa in onda della scelta di Nicolò Brigante [Video]. Le Anticipazioni ufficiali di queste ore rivelano che nei giorni scorsi il tronista ha portato a termine la sua missione all'interno dello studio di Maria De Filippi, rivelando il nome della persona con la quale intende costruire un futuro fuori dagli studi televisivi Mediaset. La registrazione, come vi dicevamo, è attesissima ...

Anticipazioni U&D - la scelta di Nilufar : rissa e insulti tra Nicolò e Giordano Video : Nervi tesi tra i corteggiatori di Nilufar Addati a pochi giorni dalla registrazione della fatidica scelta finale [Video]a #Uomini e donne. Le ultimissime di gossip rivelano che sono due i corteggiatori rimasti in studio che si contendono il cuore della giovane tronista napoletana. Stiamo parlano di Giordano e Nicolò, due ragazzi estremamente diversi che in queste ore sono stati protagonisti di una rissa verbale scoppiata sui social network, dove ...

