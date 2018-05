Turchia | Contro Erdogan dal carcere | la sfida del leader curdo

In Turchia alle prossime elezioni quattro partiti di opposizione si alleeranno contro Erdogan : Il principale partito di opposizione in Turchia, il Partito popolare repubblicano (CHP, la sigla in turco), si alleerà con altri tre partiti di opposizione alle prossime elezioni parlamentari, convocate anticipatamente dal presidente Recep Tayyip Erdogan. L’accordo verrà firmato alle 15 The post In Turchia alle prossime elezioni quattro partiti di opposizione si alleeranno contro Erdogan appeared first on Il Post.

Turchia-Corea del Sud : presidente Erdogan in partenza per Seul - previsto incontro con omologo Moon : Nel suo tour Erdogan è accompagnato dal ministro degli Esteri Mevlut Cavusoglu, dal ministro della Cultura e del turismo Numan Kurtulmus, dal ministro dell'Economia Nihat Zeybekci, dal capo dell'...

Volley : Europei Under 17 - tris delle azzurre contro la Turchia : SOFIA , BULGARIA, - L' Italia cala il tris di vittorie nel Campionato Europeo Under 17 e resta a punteggio pieno nel suo girone della prima fase, battendo la Turchia per 3-1 malgrado il passaggio a ...

Volley : Europei Under 17 - terzo successo dell'Italia contro la Turchia : SOFIA , BULGARIA, - Ancora una convincente prestazione dell' Italia Under 17 nel Campionato Europeo di categorie. Dopo i successi su Romania e Olanda la squadra di Mencarelli supera anche la Turchia, ...

Itway sigla accordo per vendita controllate che distribuiscono in Grecia e Turchia : Itway , società attiva nel settore dell' Information Technology , IT, ha raggiunto un accordo di esclusiva per vendere a Cognosec, quotata al Nasdaq, le società controllate al 100% che distribuiscono ...

Turchia : Erdogan contro Ataturk - una sfida lunga un secolo : Il 28 marzo scorso Recep Tayyip Erdogan ha tagliato un traguardo importante. Ha superato come permanenza al potere il fondatore e simbolo della Turchia moderna e laica, Mustafa Kemal Ataturk.

Turchia - bus stracarico di migranti si schianta contro palo : 17 morti : Almeno 17 persone sono morte e altre 36 sono rimaste ferite nello schianto di un bus contro un palo della luce nell'est della Turchia. Il mezzo trasportava migranti senza regolari documenti, di nazionalità pakistana, afghana e iraniana, entrati nel Paese dalla frontiera con l'Iran. Il bus aveva solo 14 posti ed era quindi sovraffollato. Non è chiaro se questo abbia contribuito a provocare l'incidente.

USA : senatori propongono sanzioni contro Turchia per acquisti armi russe - : "La nostra lettera si riferisce concretamente ai negoziati tra Russia e alcuni paesi per l'acquisto dei sistemi antiaerei missilistici russi S-400, e se questo tipo di transazioni possano provocare ...

Siria : incontro tra Turchia - Russia - Iran : 15.54 I negoziati tra Turchia, Russia e Iran sulla Siria riprenderanno il 4 aprile a Ankara.I Paesi che si sono fatti garanti della de-escalation pensano a un comitato per una nuova Costituzione della Siria ed a un appello per un dialogo tra Russia e Usa.Nel complicato scacchiere Siriano i curdi sono sotto attacco dei turchi ad Afrin dove i raid aerei hanno ucciso 18 civili. Nell'enclave ribelle di Ghouta raid Siriani con 42 vittime. Oggi ...

Tutti contro tutti : Turchia pronta a rompere con Usa e sulla spia avvelenata Mosca litiga con Londra : La tensione tra Regno Unito e Russia è salita dopo che la May ha puntato il dito contro Mosca per l'avvelenamento di Sergei Skripal e della figlia Yulia.

Turchia : bus contro tir parcheggiato - almeno 13 morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

La Turchia controlla quasi il 50% del territorio - dove si svolge l'operazione ad Afrin - : "Le forze armate della Turchia controllano quasi la metà del territorio ad Afrin dove si svolge l'operazione "ramo d'ulivo". Con l'inizio dell'operazione sono stati neutralizzati 2795 terroristi e ...