Tumore del colon-retto | diagnosi e terapia

“Tua moglie ha un Tumore. E tu…”. Diagnosi choc per i giovani sposi che - proprio in quel momento - stavano affrontando il periodo più bello della loro vita. Poi la notizia talmente assurda da non sembrare vera. La storia triste della ‘coppia più sfortunata al mondo’ : Si erano conosciuti mentre svolgevano con passione la loro professione, quella di insegnanti, e tra loro era subito scattato il più classico dei colpi di fulmine. Una storia d’amore tra i banchi di scuola che aveva visto i due docenti trasformarsi in una coppia sempre più affiatata, fino a decidere di sposarsi e mettere su famiglia insieme. Prima l’arrivo del piccolo Michael, il primogenito, poi la decisione di regalargli un ...

Curò Tumore con metodo Hamer : omeopata indagata/ Fu "mentore" della dottoressa condannata per omicidio colposo : Curò tumore con metodo Hamer: omeopata indagata a Torino. Fu lei ad indicare alla collega condannata per omicidio colposo di una paziente la cura da dare.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 17:43:00 GMT)

L’Atlante del Tumore - la mappa molecolare per mirare le terapie : @stockadobe Il Pan Cancer Atlas, L’Atlante del genoma del cancro ora ultimato è una vera “mappa” genetica dei tumori. Una preziosissima miniera in cui sono illustrati i dati genomici di 33 tipi di tumori, dieci dei quali rari. Si tratta, per avere un’idea della mole, di 2,5 petabyte di materiale frutto di un colossale progetto internazionale guidato dallo statunitense National Institutes of Health, forte di un finanziamento di 300 milioni di ...

“Ho un Tumore” - la confessione choc del vip italiano. Dopo un periodo difficilissimo fatto di terrore e ansia - l’amatissimo personaggio ha deciso di rivelare il suo segreto più doloroso. Fan senza parole : “Ho avuto un tumore, mi hanno operato”. Ha usato queste parole, su Facebook, l’amato vip italiano per rivelare il suo segreto più intimo. Una confessione a cuore aperto. Di quelle che non ti aspetti ma destinate a lasciare il segno. Quando i fan, sul profilo ufficiale del musicista, hanno letto quel lungo post, sono rimasti pietrificati. E chi se lo aspettava che stesse combattendo una battaglia come questa… Ora, però, ha deciso di raccontare ...

Tumore al Pancreas / Si sopravvive di più se la chemio si fa prima dell'intervento : la scoperta fa ben sperare : Tumore al Pancreas, si sopravvive di più se la chemioterapia si fa prima dell'intervento chirurgico. Arriva una scoperta che fa ben sperare e permette un passo in avanti importante.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 16:30:00 GMT)

Tumore alla prostata - bisogna far cadere il tabù del sesso : Incontinenza urinaria e disfunzione erettile sono i più gravi effetti collaterali del Tumore alla prostata. Ma ora difendere la sessualità si può. Sia con la radioterapia mirata sia con la chirurgia che deve salvare i nervi deputati all'erezione. "Si può fare molto per la sessualità, ancora oggi troppo spesso trascurata per l'imbarazzo ad affrontare il tema, pur essendo un aspetto cruciale per il benessere di malati e partner", spiega Riccardo ...

Tumore del pancreas : la chemioterapia prima dell’intervento aumenta la sopravvivenza : Uno studio clinico tutto italiano, indipendente, coordinato dai medici e ricercatori dell’IRCCS Ospedale San Raffaele, una delle 18 strutture di eccellenza del Gruppo ospedaliero San Donato, ha dimostrato che la chemioterapia neoadiuvante – fatta prima dell’intervento di rimozione del tessuto malato –aumenta notevolmente la sopravvivenza dei pazienti operati per Tumore del pancreas. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista scientifica The ...

“IL Tumore È INOPERABILE” : COLLETTA DEL PAESE LO SALVA/ Soverato - commozione per Orlando operato a New York : Ha TUMORE “INOPERABILE”: COLLETTA dei concittadini di Soverato lo SALVA. Raccolti quasi 500mila euro: così vola a New York e si sottopone all'operazione “impossibile”. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 19:38:00 GMT)

Tumore al polmone : analisi del sangue per una diagnosi precoce : Un esame del sangue può analizzare anche la presenza di un eventuale Tumore al polmone. Gli studiosi della Medical University of South Carolina sono riusciti a individuare due proteine che altro non sono che marcatori tumorali che possono permettere una diagnosi precoce. Nel dettaglio, si tratta delle proteine Lg3bp e C163a presenti nel plasma. Lo studio rappresenta un ulteriore passo avanti verso le nuove metodiche di diagnostica della biopsia ...

Soverato - ha Tumore “inoperabile” : colletta del paese lo salva/ Con 500mila euro vola a New York e si opera : Ha tumore “inoperabile”: colletta dei concittadini di Soverato lo salva. Raccolti quasi 500mila euro: così vola a New York e si sottopone all'operazione “impossibile”. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 15:10:00 GMT)

