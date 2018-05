Trump minaccia | “Userò poteri presidenziali”

Russiagate - Trump minaccia l’uso dei poteri presidenziali contro i procuratori : Russiagate, Trump minaccia l’uso dei poteri presidenziali contro i procuratori Il presidente contro il dipartimento di giustizia e gli “omissis” con cui sono stati censurati i documenti sulla vicenda richiesti dal Congresso Continua a leggere

Che cosa prevede lo «storico» accordo con l'Iran che Trump minaccia di abbandonare : Lunedì sera, il premier israeliano Benjamin Natanyahu ha lanciato accuse durissime: «l'Iran ha mentito. l'Iran punta a dotarsi di almeno cinque ordigni nucleari analoghi a quelli utilizzati su ...

Che cosa prevede lo «storico» accordo con l’Iran che Trump minaccia di abbandonare : Per Trump, che in campagna elettorale aveva ripetutamente definito l’accordo sul nucleare iraniano come «il peggiore mai firmato dagli Stati Uniti», l’intesa è sbilanciata a favore di Teheran e rappresenta una minaccia alla stabilità del Medio Oriente...

Russiagate : Trump minaccia usare poteri presidenziali : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Russiagate - Trump minaccia l'uso dei poteri presidenziali contro i procuratori : Donald Trump minaccia di usare i poteri presidenziali , che comprendono la possibilità di licenziare qualunque dipendente dell'esecutivo, e di intervenire perciò nell'attività del dipartimento di ...

Russiagate - Trump minaccia di usare i poteri presidenziali | : Secondo il Washington Post, il procuratore speciale, durante un incontro con gli avvocati del tycoon a marzo, ha ipotizzato la possibilità di portare il presidente davanti a un Grand jury. Lui ...

Russiagate - Trump minaccia di usare i poteri presidenziali Le 60 domande di Mueller : Il presidente Usa si dichiara pronto a intervenire in prima persona, anche con la possibilità di licenziare qualunque dipendente della branca esecutiva

Mueller minaccia di interrogare Trump/ Russigate - Presidente al Procuratore : “domande su Comey illegali” : Russiagate, Robert Mueller invoca mandato per interrogare Trump sui rapporti Usa-Russia: le domande del Procuratore, le polemiche e la difficile strada verso l'impeachment(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 18:00:00 GMT)

La guerra dei dazi : Trump minaccia la Germania! : La questione va oltre la sostanza delle tariffe, che peraltro già danneggiano l'economia su entrambe le sponde dell'Atlantico. L'obiettivo di lungo termine di Trump è infatti quello di sgretolare la ...

Dazi - monito a Trump : "Ue non negozia sotto minaccia" : "Abbiamo preso nota della decisione" dell'amministrazione Usa di prorogare di un mese l'esenzione dell'Ue dai Dazi aggiuntivi sulle importazioni di acciaio e di alluminio , "ma rinnoviamo l'appello a ...

Dazi - Trump rinvia di un mese ultimatum alla Ue : “Esentati fino all’1 giugno”. La replica : “No a negoziati sotto minaccia” : Dovevano entrare in vigore alle 6 del mattino (ore italiane) del primo maggio. Ma la Casa bianca, con una mossa dell’ultimo minuto, ha annunciato una proroga di 30 giorni. I Dazi sull’alluminio e l’acciaio importati dall’Europa saranno operativi dall’1 giugno, a meno che Usa e Ue nel frattempo non riescano a trovare un accordo. L’estensione delle trattative riguarda anche il Canada e il Messico, con i quali ...

Dazi - Trump rinvia di un mese l’ultimatum alla Ue : “Esentati fino all’1 giugno”. La replica : “No a negoziati sotto minaccia” : Dovevano entrare in vigore alle 6 del mattino (ore italiane) del primo maggio. Ma la Casa bianca, con una mossa dell’ultimo minuto, ha annunciato una proroga di 30 giorni. I Dazi sull’alluminio e l’acciaio importati dall’Europa saranno operativi dall’1 giugno, a meno che Usa e Ue nel frattempo non riescano a trovare un accordo. L’estensione delle trattative riguarda anche il Canada e il Messico, con i quali ...

Mueller minaccia mandato comparizione per Trump : (AdnKronos) – Il procuratore speciale Robert Mueller, a capo dell’inchiesta sul Russiagate, ha minacciato di emettere un mandato di comparizione per Donald Trump, nel corso di un incontro con gli avvocati del presidente. Lo scrive il Washington Post, dando conto dello scambio avvenuto tra Mueller e i legali di Trump all’inizio di marzo. L'articolo Mueller minaccia mandato comparizione per Trump sembra essere il primo su Meteo ...

Russiagate - su Trump minaccia di un mandato di comparizione : Arriva dalle pagine del Washington Post una notizia che racconta di un nuovo sviluppo nella vicenda Russiagate, in cui sotto osservazione c'è la presunta influenza della Russia sulle elezioni americane. È il quotidiano a rivelare i dettagli di un incontro avvenuto lo scorso 5 marzo tra il procuratore speciale Robert Mueller, che ha il caso in mano, e i legali del presidente Donald Trump.Secondo quanto scrivono Carol D. Leonnig e Robert Costa gli ...