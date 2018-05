Trono Over | anticipazioni registrazione puntata del 24 04 2018

Uomini e Donne/ Gemma Galgani pronta per una settimana cortissima! (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Sossio Aruta lascia il programma con Ursula Bennardo dopo l'ultimatum di Maria De Filippi? Il cavaliere si difende(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 12:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Gemma Galgani innamorata di Marco? Addio a Giorgio Manetti : la prova (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Gemma Galgani ha davvero dimenticato Giorgio Manetti? Nel suo cuore c'è ormai il nuovo cavaliere, Marco: la prova!(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 07:05:00 GMT)

“È trascorso un anno”. UeD - ecco Francesco Turco. Che fine ha fatto l’amatissimo cavaliere che lasciò il Trono Over per amore di Antonietta : Ricordate Francesco Turco di Uomini e Donne? Il simpaticissimo ballerino di Carovigno, aveva cercato la sua anima gemella ma aveva poi incontrato la donna della sua vita in una sala da ballo, la signora Antonietta. Il cavaliere è rimasto nel cuore dei telespettatori del programma e per questo motivo la redazione di ”Uomini e donne magazine” lo ha contattato per sapere qualcosa sulla sua vita privata. Francesco e Antonietta ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 27/04 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Sossio. Lo avevamo lasciato al centro dello studio con Chiara che pretendeva delle spiegazioni da lui. Si sente presa in giro e non accetta le sue giustificazioni. Sossio ribatte affermando che non si fida di lei e di come si è comportata nei suoi confronti. In studio entra Ursula. Sossio riprende il discorso, sostiene che tutte le “infamate” che riceve sono per colpa della ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 26/04 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Tina che ringrazia il pubblico che in coro le dedica”sei bellissima”. Nella scorsa puntata Gemma aveva conosciuto Marco e Maria manda in onda un rvm con la reazione di lei a fine registrazione. La ritroviamo felicissima, quasi esaltata dalla conoscenza dell’uomo che definisce genuino, puro, discreto e un bellissimo ragazzo. Tornati in studio Tina fa il verso al filmato della ...

Trono Over : chi è Marco - il nuovo corteggiatore di Gemma? Video : Oggi è andata in onda una nuova puntata del Trono Over di #Uomini e donne, cosa è successo? A stupire è stata ancora una volta Gemma. La Galgani, dopo i numerosi No ricevuti da Giorgio di certo non si arrende e la fortuna sembra essere dalla sua parte. In studio infatti si è presentato un cavaliere dall'aspetto affascinante, che di dice sicuro di poterla fare felice. Parliamo di Marco. Ma chi è davvero? Trono Over ultime news, arriva il ciclone ...