Tribunale USA obbliga l' Iran a pagare risarcimenti ai partenti delle vittime dell' 11 9

L'accusatore del doping di stato russo non conferma le accuse in Tribunale - : Non so e non ho visto Nel corso dell'udienza, Rodchenkov ha dichiarato di non sapere come avvenisse la consegna degli steroidi nelle gare internazionali all'estero o negli allenamenti. Inoltre l'ex ...

Julius Bär : vince nuovo round in Tribunale in causa su conti ex Ddr : Roma, 24 (AdnKronos/Ats) – Julius Bär ha registrato una nuova vittoria davanti alla giustizia nel suo braccio di ferro con le autorità tedesche nella causa legata alla scomparsa di somme milionarie dell’ex Germania orientale. Il tribunale superiore di Zurigo ha respinto una denuncia contro la banca svizzera inoltrata nel 2014 dall’Istituto federale tedesco per i compiti speciali legati alla riunificazione (Bundesanstalt für ...

Amianto - Tribunale del lavoro di Roma condanna la Cotral per morte di un meccanico a causa del cancro : D’Amianto si muore anche sui bus. È quanto stabilito dal Tribunale del lavoro di Roma che ha condannato la Cotral (l’azienda di trasporto pubblico regionale del Lazio) a risarcire la vedova di un ex dipendente dell’azienda, Vincenzo Cecchini, morto nel 2011 a seguito di un cancro polmonare. Il magistrato ha così certificato, per questo giudizio, la concausa tra esposizione ad Amianto sul posto di lavoro e la patologia che ha ...

Il Tribunale accoglie il ricorso : torna a casa Milo - il cane accusato di abbaiare troppo : ROMA - Domani mattina il cane Milo, per il quale oltre 240 mila persone avevano firmato una petizione lanciata sui social, lascerà il canile dove era stato rinchiuso il 22 marzo scorso e potrà tornare ...

Pakistano violenta bimbo disabile : chiude scusa e giudice lo fa uscire - ma Tribunale lo condanna : condannato a 5 anni e 4 mesi con rito abbreviato il 21enne Pakistano Akhtar Nabeel, reoconfesso, che, nel luglio scorso, abusò di un ragazzino a Fabbrico in provincia di Reggio Emilia. Inizialmente per lui era scattato soltanto l'obbligo di firma.Continua a leggere

Puigdemont sarà rilasciato. Il Tribunale tedesco respinge l’accusa di ribellione : Il tribunale dello Schleswig-Holstein rilascia l’ex presidente catalano con una cauzione di 75.000 euro. La Spagna non potrà processarlo per il reato più grave

La serie Stranger Things accusata di plagio? Scoppia il caso : i fratelli Duffer citati in Tribunale : La serie Stranger Things è nel caos. Nelle ultime ore i fratelli Duffer, showrunner del cult di Netflix, sono stati accusati di plagio e citati in tribunali. Il caso sembra molto grave: stando ai fatti, Matt e Ross avrebbero rubato l'idea per il loro show a Charlie Kessler, regista di cortometraggi, che conobbe i fratelli Duffer qualche anno fa. Variety riporta che il cineasta ha dichiarato di aver realizzato uno short movie nel 2012, che ...

Roccaraso - Stefano Di Donato assolto dal Tribunale di Sulmona : era stato accusato di hackeraggio : E' stato assolto dal tribunale di Sulmona, Stefano Di Donato , 39 anni, maestro di sci di Roccaraso , fratello del primo cittadino, accusato di essere entrato nel sistema informatico di una testata ...

Viene dichiarato morto dalla moglie ma è vivo e vegeto e fa appello in Tribunale : perde la causa : Un uomo è stato dichiarato defunto dalla moglie, ma, essendo invece vivo e vegeto, ha presentato appello per dimostrare il contrario: è stato dichiarato legalmente morto da un tribunale. Constantin Reliu, 63 anni, ha perso la sua causa presso la corte di Vasului, perché ha presentato oltre il termine consentito l’appello contro la sentenza che lo dava per morto, ha spiegato un portavoce del tribunale. Inoltre non può presentare ulteriori ...

Muore in Tribunale una delle suore in causa con Katy Perry : Venerdì 9 marzo, nel corso di un’udienza in tribunale a Los Angeles, è deceduta improvvisamente suor Catherine Rose Holzman, una delle monache della congrega del Santissimo Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria in causa con Katy Perry come riporta il Guardian. Il motivo della diatriba? La proprietà di un grande convento in area losangelena che le suore avevano acquistato negli anni 70 dal filantropo Daniel Donohue. LEGGI: MTV Video ...

Mediaset-Vivendi - conclusa mediazione. Domani prima udienza in Tribunale : Con una lettera inviata oggi alle parti, il Responsabile dell’Organismo di Mediazione della Camera Arbitrale di Milano, dottor Giovanni Nicola Giudice, ha dichiarato concluso formalmente il tentativo di conciliazione ordinato dal giudice titolare della causa civile intentata da Mediaset contro Vivendi. Domani, come previsto, avrà luogo la prima udienza del processo presso il Tribunale di Milano.

Mediaset e Vivendi in Tribunale - resta idea TIM-Canal+. Martedì udienza causa miliardaria : Dopo tanti tentativi di accordo - veri e presunti - Mediaset, Fininvest e Vivendi sono pronte a vedersi martedì in tribunale per le cause intentate dopo il mancato acquisto di Premium da parte dei francesi. La prima tappa sarà la domanda del Biscione di unificare le diverse richieste di esecuzione contrattuale, danni e risarcimenti, che in totale superano di gran lunga i tre miliardi, e la volontà del giudice Vincenzo ...