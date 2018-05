wired

: Tredici, ecco teaser e data della seconda stagione #DipartimentoInnovazioneTecnologia - MilanoCitExpo : Tredici, ecco teaser e data della seconda stagione #DipartimentoInnovazioneTecnologia - Lauraenientepiu : Tredici, ecco teaser e data della seconda stagione - micheleiurillo : Tredici, ecco teaser e data della seconda stagione -

(Di mercoledì 2 maggio 2018) L’anno scorso è stata probabilmente una delle serie tv che più ha fatto parlare di sé, soprattutto per il trattamento di temi forti come il suicidio e la violenza sessuale fra gli adolescenti. Oraè pronta a tornare con una, annunciata a sorpresa con unche ne fissa l’arrivo su Netflix il prossimo 18 maggio. I nuovi episodi continueranno a raccontare la storia dei personaggi al centroprecedente, ma con nuove svolte e alcune new entry. Nel video di anticipazione, infatti, vediamo i personaggi sopravvissuti alla primache devono fare i conti con le conseguenze del suicidio di Hannah Baker e delle cassette che lei aveva lasciato per testimoniare le difficoltà che aveva passato. Ognuno dei personaggi dovrà fare i conti con i propri demoni: Jessica è stata vittima di una violenza sessuale da parte di Bryce, che ora affronta ...