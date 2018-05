Trattative governo : Renzi blocca l’asse M5S-PD - mentre Salvini rilancia [LIVE] Video : Trattative governo: il live della giornata politica Siamo arrivati alla vigilia della direzione del Partito Democratico che dovra' sancire in modo definitivo il no dei dem alla proposta arrivata da parte del Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio [Video]di sedersi attorno ad un tavolo per firmare un contratto di #governo alla tedesca. Dopo la netta chiusura ai grillini di Matteo Renzi [Video]nei confronti dei grillini, arrivata nel corso della ...

Trattative governo : Renzi blocca l’asse M5S-PD - mentre Salvini rilancia [LIVE] : Siamo arrivati alla vigilia della direzione del Partito Democratico che dovrà sancire in modo definitivo il no dei dem alla proposta arrivata da parte del Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio di sedersi attorno ad un tavolo per firmare un contratto di governo alla tedesca. Dopo la netta chiusura ai grillini di Matteo Renzi nei confronti dei grillini, arrivata nel corso della trasmissione "Che tempo che fa" di Fabio Fazio in onda domenica sera su ...

Trattative governo - il PD prova l'intesa al suo interno : ecco gli scenari [LIVE] : - In queste ore all'interno del Partito Democratico si sta dialogando per cercare di trovare una quadra tra l'ala renziana, contraria ad un accordo di governo con i 5 Stelle e l'ala governista, che invece starebbe spingendo per favorire un'alleanza di governo con i grillini. Da entrambe le parti però, c'è la volontà di evitare di presentarsi alla direzione del 3 maggio con una vera e propria frattura. Il punto d'accordo tra le due tesi dominanti ...

LIVE Trattative governo : pressing nel PD per far tornare Renzi al timone [LIVE] : - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, in queste ore in casa PD in molti starebbero spingendo per convincere Renzi a tornare alla guida del PD per gestire in prima persona la trattativa con il Movimento 5 Stelle. Tra questi, c'è sicuramente Pier Ferdinando Casini che ha dichiarato: "Il PD è davanti a scelte drammatiche. Ha bisogno del suo leader. Vorrei dire a Renzi che ci si può dimettere da segretario, ma non da ...

Governo : Martina - M5S smetta con ambiguità e Trattative parallele : Roma, 23 apr. (AdnKronos) – “Ci confronteremo con il presidente Fico con spirito di leale collaborazione secondo il mandato conferitogli dal presidente Mattarella. Lo faremo con serietà e coerenza a partire da una questione fondamentale e prioritaria: la fine di ogni ambiguità e di trattative parallele con noi e con Lega e centrodestra. Per rispetto degli italiani, dopo 50 giorni di tira e molla, occorre su questo totale ...

Cosa resta del Molise nelle Trattative per il governo : (Foto: Lapresse) Dunque il Molise è davvero “l’Ohio d’Italia” come molti hanno fatto notare nei giorni scorsi, pur fra la serietà e la freddura? Difficile che il risultato delle regionali possa cambiare più di tanto gli equilibri della “trattativa” – quella politica, non l’altra di cui si parla in queste ore dopo la sentenza della corte d’assise di Palermo – fra centrodestra e Movimento 5 Stelle. Oltre l’appoggio esterno di Forza Italia non si ...

