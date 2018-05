Trasporti | a Di Vettimo Comandante ‘Ignazio Messina’ Stella al Merito del Lavoro

meteoweb.eu

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Roma, 2 mag. (AdnKronos) – è stata conferita ieri, primo maggio, a Salvatore Scotto Didella Ignazio Messina & C. S.p.A., la ‘aldel” della Repubblica Italiana che comporta il titolo di ‘Maestro del”. Questo prestigioso riconoscimento, si legge in una nota, viene assegnato a cittadini italiani che abbiano prestato attività lavorativa ininterrottamente per un periodo minimo di venticinque anni alle dipendenze della stessa azienda, o di trent’anni alle dipendenze di aziende diverse, distintisi per singolari meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale.IlSalvatore Scotto Dilavora con il Gruppo Messina dal 1975 ed è attualmente Responsabile dell’Area Traffico/Piani di Carico/Gestione Flotta e Noleggi. Nato a Procida (NA) il 30/10/1955, ha iniziato il rapporto di ...