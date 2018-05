Trapani : bimbo muore strangolato mentre gioca : Palermo, 2 mag. (AdnKronos) – Tragedia a Marsala ( Trapani ), dove un bambino di appena un anno e mezzo è morto, mentre gioca va, strangolato dalla cinghia della borsa della madre, che era appesa a una sedia. Ad accorgersi del bambino, ormai cianotico, è stato il padre del piccolo che ha subito chiesto aiuto. Ma i sanitari dell’ospedale ‘Paolo Borsellino’ di Marsala non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. ...

