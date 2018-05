Tragedia sulle Alpi | 14 morti in poche ore

Tragedia sulle Alpi - le guide alpine Lombardia : “Sono morti degli esperti” : Mario Castiglioni, la guida Alpina morta in Svizzera insieme ad altre 5 persone fra Chamonix e Zermatt, era esperto come la sua clientela. Cosi’ spiegano in un comunicato le guide Alpine della Lombardia che parlano di “Tragedia”. “Tutti i nostri pensieri – hanno scritto una nota – sono rivolti alle famiglie e ai parenti delle vittime; vogliamo mostrare loro il nostro pieno sostegno e solidarieta’, e ...

Tragedia sulle Alpi Svizzere - Messner spiega : “Colpa del whiteout - non degli escursionisti” : "Quanto ti trovi nel whiteout, una sorta di nebbia di neve e vento gelido fortissimo, non c'è colpa, perché non si vede più niente. Da quello che ho capito le condizioni erano queste e purtroppo è accaduta una Tragedia. In quelle condizioni se metti una mano sul viso, la vedi, ma i piedi no. Basta essere a 100 metri da un rifugio ed è impossibile trovarlo", spiega il celebre Alpinista Reinhold Messner riguardo il tragico incidente sulle Alpi ...

Tragedia sulle Dolomiti : due giovani soccorritori scivolano in un canale e muoiono sul colpo : I due giovani scialpinisti sono morti a causa delle tremende ferite riportate a seguito di una caduta dal canale Oppel. Le due vittime si chiamavano Enrico Frescura e Alessandro Marengon e avevano rispettivamente 30 e 28 anni.Continua a leggere

