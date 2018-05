Tragedia su Alpi | comasca sesta vittima

Tragedia sulle Alpi - un sopravvissuto : 'ho lottato per non addormentarmi' : Tommaso Piccioli, 49 anni, sci-Alpinista esperto, architetto, ha resistito nella bufera un giorno e una notte. Aperta un'inchiesta senza ipotesi di reato -

Tragedia sulle Alpi - un sopravvissuto : : Tommaso Piccioli, 49 anni, sci-Alpinista esperto, architetto, ha resistito nella bufera un giorno e una notte. Aperta un'inchiesta senza ipotesi di reato -

Tragedia sulle Alpi - Messner : “Morti per il whiteout”. Cosa è il fenomeno che ha intrappolato gli escursionisti italiani : Una tormenta di neve e vento che può ridurre la visibilità da 200 a 0 metri in 30 secondi, con raffiche superiori ai 100 chilometri orari. È il fenomeno del ‘whiteout‘, una condizione estrema in cui si è trovato, durante la traversata della haute route Chamonix-Zermatt, il gruppo di escursionisti italiani, cinque dei quali sono morti. “Se ti trovi in Antartide è grave però non hai dei crepacci, mentre in montagna ...

Tragedia su Alpi - 14 morti - di cui 5 italiani - in 3 giorni : Altri escursionisti ricoverati in pericolo di vita. Un sopravvissuto: 'Non era una gita da fare'. Il grande esperto di montagna Messner: 'Con tormenta 'whiteout' non cè colpa -

Notizie del giorno : Tragedia sulle Alpi - Salvini e il governo : Notizie del giorno: tragedia sulle Alpi, in due giorni 14 morti. Salvini: ha abbracciato l’ipotesi favorita di Berlusconi, presentarsi alle camere e sperare che una cinquantina di parlamentari tradiscano le loro sigle e gli votino la fiducia. Notizie del giorno. Quattordici morti in due giorni sulle Alpi News. Nebbia, la temperatura a meno venti, un vento gelato hanno provocato sulle Alpi il “whiteout”, una condizione di invisibilità pressoché ...

Tragedia sulle Alpi. La tormenta di neve miete 14 vittime : Tragedia sulle Alpi Svizzere. Una tormenta di neve e vento ha sorpreso esperti escursionisti saliti sulle Alpi per il ponte del primo maggio.

Tragedia sulle Alpi - 14 morti in poche ore : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Tragedia sulle Alpi, 14 morti in ...

Tragedia sulle Alpi - le guide alpine Lombardia : “Sono morti degli esperti” : Mario Castiglioni, la guida Alpina morta in Svizzera insieme ad altre 5 persone fra Chamonix e Zermatt, era esperto come la sua clientela. Cosi’ spiegano in un comunicato le guide Alpine della Lombardia che parlano di “Tragedia”. “Tutti i nostri pensieri – hanno scritto una nota – sono rivolti alle famiglie e ai parenti delle vittime; vogliamo mostrare loro il nostro pieno sostegno e solidarieta’, e ...

Tragedia sulle Alpi Svizzere - il superstite : “Una gita da non fare. Volevo lasciarmi morire - ma pensavo a mia moglie” : “Era una gita difficile non da fare in una giornata dove alle 10 sarebbe iniziato il brutto tempo. Non era neanche da pensarci“. Tommaso Piccioli, l’architetto sopravvissuto all’escursione da Chamonix a Zermatt in cui sono morti almeno sei suoi compagni di escursione, cinque dei quali italiani, racconta di come è riuscito a sopravvivere: “Ogni tanto – ha detto al Tg3 – mi veniva la voglia di lasciarmi andare, ma ...

Tragedia sulle Alpi - 14 morti in meno di 72 ore : Ponte del primo maggio tragico sulle Alpi, dalla Francia al Veneto : in meno di 72 ore, complici le pessime condizioni meteo su tutto l'arco Alpino e una tempesta di neve e vento che si è abbattuta in ...

Tragedia sulle Alpi svizzere - in salvo un architetto di Milano : «Che errore - non avremmo dovuto fare la gita» : C'era anche un architetto milanese nella tragica spedizione sulle Alpi svizzere, in cui sono morte cinque persone tra cui la guida Alpina di Como. «Sto bene. Mi hanno appena dimesso dall'ospedale»: ...

Tragedia Alpi svizzere - il superstite : «Tragica catena di errori - ci siamo persi quattro volte» : L’architetto milanese Tommaso Piccioli ha cercato di non addormentarsi, di continuare a muoversi, fino all’alba, quando ha avvistato due sciatori e ha urlato per attirare la loro attenzione. «Una gita che non si doveva fare, sapevo che la metà di noi sarebbe morta»

Tragedia sull'Antelao - muoiono due uomini del Soccorso alpino : PIEVE DI CADORE . Tragedia in montagna e il mondo del Soccorso alpino in lutto, in particolare quello bellunese. Sono stati trovati senza vita i corpi di Enrico Frescura , 30enne di Domegge di Cadore,...

Tragedia sfiorata sul Brenta - scialpinista cade e interviene l'elicottero : TRE VILLE . Grave incidente per un escursionista sul Brenta . Un 32enne scialpinista impegnato nella discesa ha perso il controllo degli sci per cadere diversi metri. E' successo intorno alle 11.30 ...