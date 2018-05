Tragedia su Alpi | comasca sesta vittima

Tragedia sulle Alpi : la sesta vittima è un comasco di 45 anni : E’ un comasco la sesta vittima della Tragedia sulle Alpi Svizzere, della quale non si avevano ancora le generalità. Si tratta di Andrea Grigioni, 45 anni, residente a Lurate Caccivio (Como), che lavorava come infermiere in Svizzera. L'articolo Tragedia sulle Alpi: la sesta vittima è un comasco di 45 anni sembra essere il primo su Meteo Web.

Tragedia sulle Alpi - un sopravvissuto : 'ho lottato per non addormentarmi' : Tommaso Piccioli, 49 anni, sci-Alpinista esperto, architetto, ha resistito nella bufera un giorno e una notte. Aperta un'inchiesta senza ipotesi di reato -

Tragedia sulle Alpi - Messner : “Morti per il whiteout”. Cosa è il fenomeno che ha intrappolato gli escursionisti italiani : Una tormenta di neve e vento che può ridurre la visibilità da 200 a 0 metri in 30 secondi, con raffiche superiori ai 100 chilometri orari. È il fenomeno del ‘whiteout‘, una condizione estrema in cui si è trovato, durante la traversata della haute route Chamonix-Zermatt, il gruppo di escursionisti italiani, cinque dei quali sono morti. “Se ti trovi in Antartide è grave però non hai dei crepacci, mentre in montagna ...

Tragedia sulle Alpi - le guide alpine Lombardia : “Sono morti degli esperti” : Mario Castiglioni, la guida Alpina morta in Svizzera insieme ad altre 5 persone fra Chamonix e Zermatt, era esperto come la sua clientela. Cosi’ spiegano in un comunicato le guide Alpine della Lombardia che parlano di “Tragedia”. “Tutti i nostri pensieri – hanno scritto una nota – sono rivolti alle famiglie e ai parenti delle vittime; vogliamo mostrare loro il nostro pieno sostegno e solidarieta’, e ...

Tragedia sulle Alpi Svizzere - il superstite : “Una gita da non fare. Volevo lasciarmi morire - ma pensavo a mia moglie” : “Era una gita difficile non da fare in una giornata dove alle 10 sarebbe iniziato il brutto tempo. Non era neanche da pensarci“. Tommaso Piccioli, l’architetto sopravvissuto all’escursione da Chamonix a Zermatt in cui sono morti almeno sei suoi compagni di escursione, cinque dei quali italiani, racconta di come è riuscito a sopravvivere: “Ogni tanto – ha detto al Tg3 – mi veniva la voglia di lasciarmi andare, ma ...

