Tragedia Alpi | le vittime salgono a 7

Tragedia sulle Alpi svizzere - un altro morto : è la sesta vittima italiana : C’è un’altra vittima da aggiungere all’elenco degli escursionisti morti sulle Alpi svizzere. Nel tardo pomeriggio è morta una donna italiana di 42 anni che si trovava in gravi condizioni in un ospedale del Canton Vallese. Si tratta della sesta vittima italiana a cui si aggiunge la sciAlpinista bulgara. Tutti uccisi da una tempesta perfetta, nella quale sono morti assiderati un gruppo di sciAlpinisti. “Hanno cambiato ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Tragedia in montagna - sale a 7 il numero delle vittime sulle Alpi svizzere : Ultime notizie, di oggi ultim'ora: l'Eta si scioglie, terroristi baschi, "chiusa la battaglia politica e storica". sale a 7 il numero dei morti in montagna (2 maggio 2018)(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 19:33:00 GMT)

Tragedia Alpi - salgono a 7 le vittime : 19.40 Sale il bilancio della Tragedia avvenuta tra domenica e lunedì sulle Alpi Svizzere. Sono 7 le persone decedute. Nel pomeriggio è morta una donna italiana di 42 anni, che era ricoverata in gravi condizioni in un ospedale del Canton Ticino. E' la sesta vittima italiana, oltre alla sciAlpinista bulgara. Il gruppo di Alpinisti era rimasto bloccato da una violenta tempesta mentre era impegnato nella traversata Chamonix-Zermatt. Erano stati ...

Tragedia sulle Alpi : la sesta vittima è un comasco di 45 anni : E’ un comasco la sesta vittima della Tragedia sulle Alpi Svizzere, della quale non si avevano ancora le generalità. Si tratta di Andrea Grigioni, 45 anni, residente a Lurate Caccivio (Como), che lavorava come infermiere in Svizzera. L'articolo Tragedia sulle Alpi: la sesta vittima è un comasco di 45 anni sembra essere il primo su Meteo Web.

Tragedia sulle Alpi : Procuratore - per ora nessun reato : L'inchiesta riguardante la morte sulle Alpi svizzere di sei sciAlpinisti, di cui 5 italiani, "sono ancora in corso" e al momento "non vi sono ipotesi di reato: è stato semplicemente aperto un ...

Tragedia sulle Alpi - un sopravvissuto : 'ho lottato per non addormentarmi' : Tommaso Piccioli, 49 anni, sci-Alpinista esperto, architetto, ha resistito nella bufera un giorno e una notte. Aperta un'inchiesta senza ipotesi di reato -

Tragedia sulle Alpi - Messner : “Morti per il whiteout”. Cosa è il fenomeno che ha intrappolato gli escursionisti italiani : Una tormenta di neve e vento che può ridurre la visibilità da 200 a 0 metri in 30 secondi, con raffiche superiori ai 100 chilometri orari. È il fenomeno del ‘whiteout‘, una condizione estrema in cui si è trovato, durante la traversata della haute route Chamonix-Zermatt, il gruppo di escursionisti italiani, cinque dei quali sono morti. “Se ti trovi in Antartide è grave però non hai dei crepacci, mentre in montagna ...

Tragedia su Alpi - 14 morti - di cui 5 italiani - in 3 giorni : Altri escursionisti ricoverati in pericolo di vita. Un sopravvissuto: 'Non era una gita da fare'. Il grande esperto di montagna Messner: 'Con tormenta 'whiteout' non cè colpa -

Notizie del giorno : Tragedia sulle Alpi - Salvini e il governo : Notizie del giorno: tragedia sulle Alpi, in due giorni 14 morti. Salvini: ha abbracciato l’ipotesi favorita di Berlusconi, presentarsi alle camere e sperare che una cinquantina di parlamentari tradiscano le loro sigle e gli votino la fiducia. Notizie del giorno. Quattordici morti in due giorni sulle Alpi News. Nebbia, la temperatura a meno venti, un vento gelato hanno provocato sulle Alpi il “whiteout”, una condizione di invisibilità pressoché ...