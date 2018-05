Tra Salvini e Di Maio è sempre più scontro | Il leghista vuole l' incarico | leader M5s il

Salvini : unico governo possibile è a guida centrodesTra con M5S su programma concordato - altrimenti elezioni. : da Tribuna Politica Web 'Aspettiamo le scelte del Presidente Mattarella' ma 'l'unico governo possibile è quello centrodestra-M5S con programma concordato', altrimenti si va al voto. Lo ha detto Matteo Salvini a ...

Salvini ci crede ancora - e Tra i Cinque stelle cresce la voglia di riaprire il dialogo con la Lega : 'Se i Cinque stelle manterranno questa la posizione, si assumeranno la responsabilità di non avere voluto fare un governo con la prima forza politica', ha dichiarato Lorenzo Fontana, vicepresidente ...

Governo : Cancelleri - Salvini? Scelga Tra futuro o stampella Berlusconi (2) : (AdnKronos) - Per il pentastellato quella di un Governo con Forza Italia è "un'ipotesi che non è mai stata presa in considerazione, è una cosa fuori da ogni logica. Se Salvini vuole continuare a fare la stampella di Berlusconi faccia pure ma a noi non interessa". Chiusa la porta a Forza Italia, semb

Governo - Salvini chiede il preincarico/ “Voglio mandare a casa la sinisTra ovunque - dialogo solo con il M5S” : Salvini boccia Di Maio: "chiederò preincarico di Governo". Il leader della Lega chiude al Pd e avanza ipotesi di un esecutivo di minoranza: "O dialogo con M5s o voto"(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 10:21:00 GMT)

Notizie del giorno : Tragedia sulle Alpi - Salvini e il governo : Notizie del giorno: tragedia sulle Alpi, in due giorni 14 morti. Salvini: ha abbracciato l’ipotesi favorita di Berlusconi, presentarsi alle camere e sperare che una cinquantina di parlamentari tradiscano le loro sigle e gli votino la fiducia. Notizie del giorno. Quattordici morti in due giorni sulle Alpi News. Nebbia, la temperatura a meno venti, un vento gelato hanno provocato sulle Alpi il “whiteout”, una condizione di invisibilità pressoché ...

Governo - Travaglio su nuove elezioni : “Hanno vinto i distruttori. Di Maio il più scottato - Salvini ha ciurlato nel manico” : “Come al solito il prezzo più alto lo pagheranno gli italiani”. Commenta così la prospettiva di tornare alle urne il direttore del Fatto Marco Travaglio, dopo il suo intervento sul palco del concertone di Taranto “Uno Maggio Libero e Pensante”. “C’è chi in questi due mesi ha fatto di tutto per cercare di fare un Governo e chi per impedire di farlo. Come al solito hanno vinto i distruttori”, spiega. E ...

[Il retroscena] La exit sTrategy di Mattarella : incarico alla Lega o governo di tregua. E Salvini tende la mano ai Cinque Stelle : "Distinguere il bene comune dai molteplici interessi di parte". Il Presidente Mattarella è tornato ieri a parlare dopo giorni di silenzio passati invano ad aspettare una soluzione politica allo stallo post voto che oggi conta il giorno numero 59. L'occasione è la Festa del lavoro, quel lavoro che dà corpo e sostanza all'articolo 1 della Costituzione e che dovrebbe essere al ...

Trattative governo : Renzi blocca l'asse M5S-PD - mentre Salvini rilancia [LIVE] : Segui su Blasting News il live della giornata politica, con tutti gli aggiornamenti sulle Trattative per la formazione del governo tra M5S, PD e Lega. #diretta

Trattative governo : Renzi blocca l’asse M5S-PD - mentre Salvini rilancia [LIVE] Video : Trattative governo: il live della giornata politica Siamo arrivati alla vigilia della direzione del Partito Democratico che dovra' sancire in modo definitivo il no dei dem alla proposta arrivata da parte del Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio [Video]di sedersi attorno ad un tavolo per firmare un contratto di #governo alla tedesca. Dopo la netta chiusura ai grillini di Matteo Renzi [Video]nei confronti dei grillini, arrivata nel corso della ...

Trattative governo : Renzi blocca l’asse M5S-PD - mentre Salvini rilancia [LIVE] : Siamo arrivati alla vigilia della direzione del Partito Democratico che dovrà sancire in modo definitivo il no dei dem alla proposta arrivata da parte del Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio di sedersi attorno ad un tavolo per firmare un contratto di governo alla tedesca. Dopo la netta chiusura ai grillini di Matteo Renzi nei confronti dei grillini, arrivata nel corso della trasmissione "Che tempo che fa" di Fabio Fazio in onda domenica sera su ...

I messaggini sms Tra Renzi e Salvini : cosa c'è in ballo? Video : Tutto quello che sta succedendo in questi giorni, comprese le elezioni regionali che hanno visto sia il #movimento 5 stelle che il PD avere una battuta d'arresto, non preoccupano Matteo #Renzi che è del tutto tranquillo. Nonostante le forti critiche interne che il segretario sta subendo in questi giorni da Maurizio Martina, Renzi si è anche lanciato in un'intervista pubblica a Che Tempo Che Fa, da Fabio Fazio: durante la puntata l'ex premier si ...

I messaggini sms Tra Renzi e Salvini : cosa c'è in ballo? : Tutto quello che sta succedendo in questi giorni, comprese le elezioni regionali che hanno visto sia il Movimento 5 Stelle che il PD avere una battuta d'arresto, non preoccupano Matteo Renzi che è del tutto tranquillo. Nonostante le forti critiche interne che il segretario sta subendo in questi giorni da Maurizio Martina, Renzi si è anche lanciato in un'intervista pubblica a Che Tempo Che Fa, da Fabio Fazio: durante la puntata l'ex premier si è ...

Friuli - trionfa il centrodesTra. Salvini : due di picche ai dem : Matteo Salvini dà il due di picche a Movimento 5 stelle e Pd e fa man bassa in Friuli Venezia Giulia, dove il candidato presidente, Massimiliano Fedriga, incassa un 57% quasi bulgaro e la Lega si ...

Accordo Tra Renzi e Salvini per un Governo centrodesTra dem : Luigi Di Maio game over. Nel centrodestra a questo punto sarebbe pronta la svolta gestita da Silvio Berlusconi. L’unica vera