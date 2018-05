Tokyo de La Casa di carta vs Michele di 3% | frangette toste

gqitalia

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Con un taglio di capelli e un temperamento molto simile,de Ladidi 3% sono volti che restano impressi, vicini e lontani in due storie che, nate come locali, hanno saputo fare centro molto lontano da. Una, quella della rapina alla zecca di Stato spagnola, con botto planetario; l’altra, ambientata in un Brasile distopico in cui si devono superare prove a metà tra Hunger Games e The Cube per entrare a far parte di una percentuale minuscola di benestanti, partita in sordina ma ora pronta a conquistare una fetta grossa di pubblico con la seconda stagione. In entrambesono gregarie e leader, carismatiche e misteriose, impetuose eppure introverse, incapaci di amare eppure pronte a gesti di eroismo estremo per un’idea. Caratteri forti che nascondono sguardi penetranti sotto una frangetta che addolcisce i lineamenti non rivelando il ...