Todi per la Legalità - Primo super ospite a Euroschool 2018 | arriva il procuratore

Todi - il sindaco non cambia idea : "Nessun patrocinio a manifestazioni dei partigiani per 25 aprile" : Antonino Ruggiano, di Forza Italia, nei giorni scorsi aveva annunciato che il Comune non avrebbe partecipato a celebrazioni dell'Anpi, in quanto "associazione di parte". Gli esponenti di Anpi della sezione di Todi si dicono "preoccupati e inquietati nell'apprendere che l'Amministrazione Comunale, perfino il 25 aprile, Festa di Liberazione dal nazifascismo, non vuole schierarsi dalla parte dell'antifascismo

Todi - il Sindaco sostenuto da Casapound revoca patrocinio per 25 aprile : “Celebrazione di parte” : Il Sindaco Antonino Ruggiano, vicinissimo a Casapound, nega il patrocinio all'Anpi, che denuncia: "Attacco alla storia e alla memoria dell'intero Paese".Continua a leggere

