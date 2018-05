The Handmaid' s Tale | com' è | per ora | la seconda stagione

The HANDMAID'S TALE - Il viaggio di June e il trauma di Moira : Cari lettori, si continua con l'angosciante seconda stagione di The HANDMAID'S TALE, il cui terzo episodio, intitolato "Baggage", arriverà quest'oggi su Hulu. Ora che June è una donna libera, dovrà fare di tutto per lasciare Gilead e durante il suo viaggio dei ricordi specifici su una persona a lei vicina la accompagneranno e inoltre rivedremo un ben amato personaggio, in un luogo completamente diverso.ARTICOLI CORRELATI: THE HANDMAID'S TALE - ...

The HANDMAID'S TALE - Recensione 2x01 "June" e 2x02 "Unwomen" : La seconda stagione di The HANDMAID'S TALE si mostra dopo mesi di attesa con i primi due episodi, che mantengono alto il tasso di tensione presentato nella prima stagione. Riprendendo dagli ultimi istanti di "Night", queste due puntate ci mostrano la maggior parte dei personaggi, con una particolare rilevanza su due di essi, come andremo a scoprire in questa Recensione, portando avanti i medesimi ingredienti che hanno caratterizzato finora ...

The Handmaid’s Tale 2 - il destino di Difred e Diglen : “Il bambino che cresce dentro di lei è una bomba a orologeria. Avere un figlio è una cosa stupenda, ma Difred (l’attrice Elisabeth Moss) sa che sarebbe costretto a vivere in un mondo orribile, che le sarà portato via, che non potrà essere sua madre”. La seconda stagione di The Handmaid’s Tale, disponibile da giovedì 26 aprile in esclusiva su TIMVISION, sarà focalizzata sulla gravidanza di Difred e sulla volontà di proteggere il ...

Cosa vedere in streaming questa settimana : «The Rain» e «The Handmaid's tale» : Da un'idea fortemente politica nasce una serie di fantascienza per tutti gli orfani di «Lost». Un nuovo episodio ogni settimana sul servizio in streaming di Amazon. The Handmaid's Tale Dal 26 aprile ...

Cosa succedeva in “The Handmaid’s Tale” : Un riassunto delle puntate precedenti, ora che sono arrivati i primi episodi della seconda stagione (anche in Italia, su TIMVISION) The post Cosa succedeva in “The Handmaid’s Tale” appeared first on Il Post.

Arriva la seconda stagione di The Handmaid's Tale - e - purtroppo - è ancora più attuale della prima : Di tutte le serie tv , e sono davvero tante, in cui possiamo imbatterci oggi, The Handmaid's Tale è senza dubbio la più complessa. Non parliamo della trama, ma del suo messaggio: se la prima stagione ...

The Handmaid’s Tale torna con la seconda stagione - dalla gravidanza di DiFred alla scoperta delle Colonie : “The Handmaid’s Tale”, la serie tv targata MGM Television ispirata all’omonimo romanzo di Margaret Atwood (in italiano Il racconto dell’ancella), vincitrice di 8 Emmy Awards e 2 Golden Globe, torna in anteprima esclusiva per l’Italia su Timvision con la sua seconda stagione, da giovedì 26 aprile a meno di 24 ore dalla messa in onda negli USA. La seconda stagione – che sarà presentata sabato (ore 11.30, Auditorium CartooNa) nella giornata ...

The Handmaid’s Tale 2 : la gravidanza di Difred e le Colonie al centro della trama : The Handmaid's Tale A meno di 24 ore dalla messa in onda negli Stati Uniti, arriva domani in streaming su Tim Vision la seconda stagione di The Handmaid’s Tale, la serie tv ispirata all’omonimo romanzo distopico di Margaret Atwood e prodotta da Mgm Television. Al centro del racconto, stavolta, ci saranno la scoperta delle Colonie, la gravidanza di Difred e la volontà di proteggere il suo bambino dalle terribili atrocità del ...

The Handmaid's Tale 2 - la recensione in anteprima Blogo : Le seconde stagioni di quelle serie tv che al debutto hanno superato la critica televisiva diventando dei fenomeni di discussione sociale, sono sempre molto attese e molto temute. Da i fan, da una parte, che temono che il troppo successo possa avere dato alla testa; e dagli autori stessi, dall'altra, il cui confronto con quanto fatto l'anno prima rischia di schiacciarne la creatività. Anche The Handmaid's Tale deve affrontare questo ...

The HANDMAID'S TALE - "Gilead is within you" : si riparte con la seconda stagione! : Carissimi lettori, oggi, 25 Aprile 2018, ritorna la serie tv rivelazione dello scorso anno con l'attesissima seconda stagione. The HANDMAID'S TALE, drama targato Hulu, ha rappresentato una vera e propria rivoluzione non solo per il giovane canale streaming, ma anche per il genere sci-fi a sfondo distopico, facendo breccia anche nelle sfere più alte del pubblico mondiale. Vincitore di otto Emmy Awards e di due Golden Globes, assieme a una ...

The Handmaid’s Tale - il riassunto della prima stagione in 5 punti : Una delle serie più acclamate dello scorso anno, The Handmaid’s Tale, ritorna il 25 aprile negli Stati Uniti e il giorno seguente anche da noi su Tim Vision. In attesa dei primi due episodi, cui seguiranno di settimana in settimane altre puntate singole, vediamo di ripercorrere le vicende accadute nella prima stagione, che poi sono anche più o meno fedelmente i fatti raccontati nel romanzo Il racconto dell’ancella di Margaret Atwood, ...

«The Handmaid’s Tale 2» : cosa aspettarsi - tra terrore e speranza : Dal 26 aprile su TimVision torna The Handmaid’s Tale, la serie fenomeno tratta dall’omonimo romanzo di Margaret Atwood (tradotto, Il racconto dell’ancella), che ha vinto due Golden Globe e otto Emmy – inclusi migliore serie drammatica e attrice protagonista a Elisabeth Moss – e consacrato il servizio di streaming americano Hulu come degno rivale di Netflix e Amazon. LEGGI ANCHEPerché tutti parlano di «The Handmaid's ...

The Handmaid s Tale 2 . Elisabeth Moss 'Combattere sempre per i nostri diritti' - TV/Radio - Spettacoli : Nel ruolo dell'ancella Difred in The Handmaid's Tale , Elisabeth Moss si riconferma regina del piccolo schermo dopo aver interpretato Peggy Olson nell'acclamata serie Mad Men e la detective Robin ...

The Handmaid’s Tale 2 - il destino di Difred e Diglen : “Il bambino che cresce dentro di lei è una bomba a orologeria. Avere un figlio è una cosa stupenda, ma Difred (l’attrice Elisabeth Moss) sa che sarebbe costretto a vivere in un mondo orribile, che le sarà portato via, che non potrà essere sua madre”. La seconda stagione di The Handmaid’s Tale, disponibile da giovedì 26 aprile in esclusiva su TIMVISION, sarà focalizzata sulla gravidanza di Difred e sulla volontà di proteggere il ...