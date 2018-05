The Handmaid’s Tale 3 ci sarà : Hulu rinnova per un’altra stagione la serie distopica con Elisabeth Moss : Sembra che in futuro avremo ancora un po' di tempo da passare a Gilead: Hulu ha annunciato che The Handmaid's Tale 3 ci sarà, confermando il rinnovo per una terza stagione della serie con Elisabeth Moss. La notizia arriva nella giornata di mercoledì 2 maggio, accompagnata da una nota nella quale il servizio di streaming online afferma che la première della seconda stagione della serie, che ha debuttato lo scorso 26 aprile, ha totalizzato il ...

The Handmaid's Tale : com'è - per ora - la seconda stagione : The Handmaid's Tale, dopo una prima stagione all'insegna della sofferenza taciuta e delle dinamiche rituali della società di Gilead, con la seconda cambia passo e inizia la fuga; il tono ...

The HANDMAID'S TALE - Il viaggio di June e il trauma di Moira : Cari lettori, si continua con l'angosciante seconda stagione di The HANDMAID'S TALE, il cui terzo episodio, intitolato "Baggage", arriverà quest'oggi su Hulu. Ora che June è una donna libera, dovrà fare di tutto per lasciare Gilead e durante il suo viaggio dei ricordi specifici su una persona a lei vicina la accompagneranno e inoltre rivedremo un ben amato personaggio, in un luogo completamente diverso.ARTICOLI CORRELATI: THE HANDMAID'S TALE - ...

The HANDMAID'S TALE - Recensione 2x01 "June" e 2x02 "Unwomen" : La seconda stagione di The HANDMAID'S TALE si mostra dopo mesi di attesa con i primi due episodi, che mantengono alto il tasso di tensione presentato nella prima stagione. Riprendendo dagli ultimi istanti di "Night", queste due puntate ci mostrano la maggior parte dei personaggi, con una particolare rilevanza su due di essi, come andremo a scoprire in questa Recensione, portando avanti i medesimi ingredienti che hanno caratterizzato finora ...

The Handmaid’s Tale 2 - il destino di Difred e Diglen : “Il bambino che cresce dentro di lei è una bomba a orologeria. Avere un figlio è una cosa stupenda, ma Difred (l’attrice Elisabeth Moss) sa che sarebbe costretto a vivere in un mondo orribile, che le sarà portato via, che non potrà essere sua madre”. La seconda stagione di The Handmaid’s Tale, disponibile da giovedì 26 aprile in esclusiva su TIMVISION, sarà focalizzata sulla gravidanza di Difred e sulla volontà di proteggere il ...

Arriva la seconda stagione di The Handmaid's Tale - e - purtroppo - è ancora più attuale della prima : Di tutte le serie tv , e sono davvero tante, in cui possiamo imbatterci oggi, The Handmaid's Tale è senza dubbio la più complessa. Non parliamo della trama, ma del suo messaggio: se la prima stagione ...

The Handmaid’s Tale torna con la seconda stagione - dalla gravidanza di DiFred alla scoperta delle Colonie : “The Handmaid’s Tale”, la serie tv targata MGM Television ispirata all’omonimo romanzo di Margaret Atwood (in italiano Il racconto dell’ancella), vincitrice di 8 Emmy Awards e 2 Golden Globe, torna in anteprima esclusiva per l’Italia su Timvision con la sua seconda stagione, da giovedì 26 aprile a meno di 24 ore dalla messa in onda negli USA. La seconda stagione – che sarà presentata sabato (ore 11.30, Auditorium CartooNa) nella giornata ...

The Handmaid’s Tale 2 : la gravidanza di Difred e le Colonie al centro della trama : The Handmaid's Tale A meno di 24 ore dalla messa in onda negli Stati Uniti, arriva domani in streaming su Tim Vision la seconda stagione di The Handmaid’s Tale, la serie tv ispirata all’omonimo romanzo distopico di Margaret Atwood e prodotta da Mgm Television. Al centro del racconto, stavolta, ci saranno la scoperta delle Colonie, la gravidanza di Difred e la volontà di proteggere il suo bambino dalle terribili atrocità del ...

The Handmaid's Tale 2 - la recensione in anteprima Blogo : Le seconde stagioni di quelle serie tv che al debutto hanno superato la critica televisiva diventando dei fenomeni di discussione sociale, sono sempre molto attese e molto temute. Da i fan, da una parte, che temono che il troppo successo possa avere dato alla testa; e dagli autori stessi, dall'altra, il cui confronto con quanto fatto l'anno prima rischia di schiacciarne la creatività. Anche The Handmaid's Tale deve affrontare questo ...

The HANDMAID'S TALE - "Gilead is within you" : si riparte con la seconda stagione! : Carissimi lettori, oggi, 25 Aprile 2018, ritorna la serie tv rivelazione dello scorso anno con l'attesissima seconda stagione. The HANDMAID'S TALE, drama targato Hulu, ha rappresentato una vera e propria rivoluzione non solo per il giovane canale streaming, ma anche per il genere sci-fi a sfondo distopico, facendo breccia anche nelle sfere più alte del pubblico mondiale. Vincitore di otto Emmy Awards e di due Golden Globes, assieme a una ...