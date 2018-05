Tesla - Da Nikola Motors una causa da due miliardi di dollari

quattroruote

: Startup fa causa a Tesla per camion elettrico Semi e chiede risarcimento da 2 miliardi: La Nikola Motor Company ha… - TutelaMarchio : Startup fa causa a Tesla per camion elettrico Semi e chiede risarcimento da 2 miliardi: La Nikola Motor Company ha… - yoshiworldpeace : RT @yoshiworldpeace: #NikolaTesla #UFO #Patent Confiscated by NSA, Most UFOs Tesla Powered - DStanculescu : RT @OggiScienza: I #podcast scientifici di @OggiScienza: è online la seconda puntata di Pionieri_Informatica e oggi siamo negli Stati Uniti… -

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Laè stata citata in giudizio dallaper oltre 2didi danni. La startup di Salt Lake City ha accusato la Casa di Elon Musk di aver violato i brevetti delOne, il camion a idrogeno da 1.000 CV che l'azienda punta a lanciare sul mercato entro il 2021.Duedi danni. Nel novembre del 2017 lainviò una lettera allasottolineando tutte le caratteristiche comuni tra i due progetti, alcune delle quali brevettate dalla startup e presentate già nel 2016. Inutile dire che da Palo Alto non è mai arrivata una risposta, così laha deciso di intentare unain quanto la presentazione delSemi avrebbeto confusione all'interno del mercato, allontanando possibili investitori e generando danni per oltre duedi. In attesa delle future evoluzioni legali, un portavoce dellasi è limitato a ...