Terrorismo | sono quattro le regioni italiane a rischio infiltrazione

Germania - camion su folla : ci sono morti e feriti. Torna la paura Terrorismo - la dinamica è sempre la stessa. Il racconto dei presenti è choc. Tutti i dettagli : Attentato tremendo in Germania. Torna la paura terrorismo. Un furgone si è lanciato su alcuni passanti nella città di Münster, provocando almeno tre morti e circa trenta feriti, di cui sei in pericolo di vita. Le autorità stanno trattando la situazione come un attacco terroristico. L’attentato è avvenuto nei pressi della piazza Kiepenkerl, nella città vecchia. Tra le vittime c’è anche il guidatore, che si è ucciso sparandosi ...

Terrorismo - blog M5s : “Misure giuridiche tradizionali sono da rivedere” : “Le misure giuridiche tradizionali sono oggi da rivedere, in particolare il fenomeno della radicalizzazione deve essere affrontato anche nella misura restrittiva modulata da una rivalutazione dello strumento di valutazione della pericolosità sociale. Coloro che mostrano comportamenti di elevato rischio e concreta possibilità di reiterazione del reato devono essere soggetti a misure idonee che hanno come obiettivo la sicurezza della ...

Terrorismo - la cellula di Amri voleva colpire Roma. Ma gli inquirenti : 'Non ci sono riscontri' : 'Non ci sono riscontri alla volontà di organizzare un attentato alla metro B', è la precisazione che la procura di Roma ha dato alla notizia che il gruppo collegato ad Anis Amri nel giugno 2015 abbia ...

Terrorismo - il tunisino Atef Mathlouthi a Chi l'ha Visto : "Sono innocente - denuncio tutti" : È ricercato da ieri per una segnalazione su possibili attentati a Roma: Atef Mathlouthi, tunisino, è stato rintracciato e intervistato dalla trasmissione Chi l'ha Visto?, nel suo...

Terrorismo - l’uomo ricercato per “possibili attentati a Roma” è in Tunisia. A Chi l’ha visto : “Non sono un terrorista” : Non si trovava in Italia e dice di non essere né un terrorista né un latitante. Atef Mathlouthi, il tunisino ricercato dalle forze dell’ordine italiane dopo una segnalazione arrivata all’ambasciata italiana a Tunisi, è stato rintracciato dalla trasmissione Chi l’ha visto?. L’uomo, 41 anni, non era a Roma ma nel suo Paese d’origine. “Non sono un terrorista, non sono latitante, la polizia tunisina mi ha ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi ultim'ora Francia - allarme Terrorismo : spari e ostaggi - “sono dell'Isis” (23 marzo) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: 11anni da solo in casa per 20 minuti, i genitori a processo per abbandono di minore e violenza privata. Il caso ad Ivrea (23 marzo 2018)(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 12:13:00 GMT)

Fake news - su Twitter sono molto più veloci delle notizie. Le bufale sulla politica più veloci di quelle sul Terrorismo : Il dibattito è aperto e infuocato. Ma in questo caso si tratta di una ricerca condotta dal gruppo del Massachusetts Institute of Technology (Mit) coordinato da Soroush Vosoughi. Le bugie avranno pure le gambe corte, ma sanno correre benissimo: su Twitter le Fake news si diffondono sei volte più rapidamente rispetto alle notizie vere e hanno il 70% in più di probabilità di essere ritwittate. Un dato che emerge dall’analisi su 126.000 tweet ...