Terremoto | trema ancora la provincia di Macerata Scossa di magnitudo 2 9 | è l’ottava in

Terremoto nella Marche di magnitudo 3.5/ Oggi nuova scossa in provincia di Macerata : il centro Italia trema : Terremoto nella Marche di magnitudo 3.5, Oggi nuova scossa in provincia di Macerata: il centro Italia trema ancora. Tanta paura per gli abitanti di quelle zone: nessun danno a cose(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 10:01:00 GMT)

La terra trema ancora nelle Marche<br>Scossa di Terremoto di magnitudo 3.5 nella notte : terremoto in provincia di Macerata: la terra trema ancora nelle Marche, con epicentro tra Muccia e Pieve Torina, nella stessa zona interessata da una forte scossa due settimane fa (di magnitudo 3.4).Secondo i rilevamenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), il terremoto di oggi 25 aprile 2018 ha avuto ipocentro a 7 km di profondità e la scossa è stata di magnitudo ML 3.5, registrata alle 3:08 dall'INGV a due km da ...

Fortissima scossa di Terremoto di magnitudo 6.0 : la terra trema in fondo al mare : La distanza dal mondo civilizzato ha fatto in modo che non vi siano stati danni a cose o persone, almeno per quanto riguarda la informazioni ricevute fino a questo momento. Il terremoto è stato ...

Luigi Di Maio - la mossa estrema per convincere Matteo Salvini : 'Se la Lega accetta...' - un Terremoto : Una corsa contro il tempo, Luigi Di Maio ha poche ore per convincere Matteo Salvini a dire sì, mollare Silvio Berlusconi e accettare di formare un governo M5s-Lega . Per questo il leader grillino ha ...

Pozzuoli trema - Terremoto sveglia la città della zona alta alle ore 6 - 26 : Una scossa di terremoto alle ore 6,26 ha svegliato la popolazione della zona di Pozzuoli alta e verso i Pisciarelli dove l'hanno avvertita. L'evento tellurico come registrato dall'Osservatorio ...

Governo - la carta estrema di Sergio Mattarella dopo il Terremoto tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi : Deciderà entro due giorni, Sergio Mattarella . Ma l'accelerazione imprevista di Silvio Berlusconi , che ha di fatto spinto Matteo Salvini tra le braccia di Luigi Di Maio , complica non poco i giochi ...

Continua a tremare Muccia : Terremoto magnitudo 3.1 : Ancora scosse in Centro Italia. Un terremoto di magnitudo 3.1 è stato registrato alle 22:17 di giovedì con epicentro a

Terremoto - due scosse nella notte : Marche e Abruzzo tremano ancora : Due scosse di Terremoto sono state registrate dall'Ingv nella notte in Abruzzo e nelle Marche. Il primo sisma, di magnitudo 2.2, è avvenuto alle 00.41 nella zona di Campotosto (Aq). Alle...

Marche - la terra continua a tremare : nuovo Terremoto a Muccia : continua a tremare il Centro-Italia. L'ultimo sisma è stato registrato alle 15.24 a Muccia, nella provincia di Macerata. La magnitudo è di 3.4.continua a leggere

Nuova scossa di Terremoto a Muccia - la terra torna a tremare : Nuova scossa di terremoto a Muccia, in provincia di Macerata. La terra ha tremato alle 15.24 di oggi, 12 aprile. Il sisma, di magnitudo 3.6, non è stato violento come quello dell’altro giorno (4.6), ma colpisce un’area già...

Terremoto di magnitudo 3.4 nella notte a Pieve Torina. Trema anche la Toscana : Lo sciame sismico che ha colpito il Maceratese, estremità più settentrionale del cratere sismico del Centro Italia, è ancora in corso. Tra le varie scosse che si sono susseguite...