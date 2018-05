Terremoto nel Maceratese in serata | paura da Camerino a Foligno

Terremoto in serata nel Maceratese - paura da Camerino a Foligno : Una scossa di Terremoto è stata avvertita chiaramente dalla popolazione alle 21.21 nel Maceratese . L'Ingv ha stimato la magnitudo in 3.2, Il sisma, a profondità di otto chilometri, ha avuto epicentro ...

Scossa di Terremoto di magnitudo 2.9 a Muccia nel Maceratese : Secondo l'Ingv, il sisma, registrato alle 2,46, ha avuto ipocentro a 9 km di profondità. Lo scorso 10 aprile un'altra Scossa più forte

Terremoto : lieve scossa nell’isola di Ischia : Una lieve scossa di Terremoto (magnitudo 1.6) è stata avvertita nel pomeriggio nella zona compresa tra Casamicciola (dove c’è stato il Terremoto il 21 agosto scorso) e le colline di Barano. Non si registrano danni a persone e a cose. Prima della scossa c’e’ stato un boato che ha spaventato le persone. L'articolo Terremoto: lieve scossa nell’isola di Ischia sembra essere il primo su Meteo Web.

Nel Pisano scossa di Terremoto magnitudo 3 - 6 : Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 7.16 in Toscana. L'epicentro, secondo quanto riporta l'Ingv, è stato nel comune di Castelnuovo Val di

Scossa di Terremoto nella notte in Valle Varaita : epicentro a Frassino : Lieve Scossa di terremoto nella notte di oggi , 30 aprile, in provincia di Cuneo: il sisma è stato registrato alle ore 1:09 in Valle Varaita. Magnitudo 1.7 e profondo 13 km, ha avuto come epicentro ...

Terremoto : speranza e amarezza nella cittadella di Pescara del Tronto : nella nuova cittadella delle attività produttive inaugurata a Pescara del Tronto si respira un’atmosfera di amarezza e speranza. Molte le storie, come quella di Antonio Filotei che gestiva una macelleria a Pescara del Tronto, distrutta Terremoto e adesso è determinato a ripartire. “Siamo stati 18 mesi senza lavorare, è inutile che vi spieghi cosa significa, lo potete facilmente immaginare.” La cittadella “è un motivo di ...