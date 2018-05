Terremoto | due scosse magnitudo 2 9 e 2 | 5 nel Maceratese

Terremoto - due scosse nella notte : la terra trema ancora in Abruzzo e Marche : Roma - Due scosse di Terremoto sono state registrate dall'Ingv nella notte in Abruzzo e nelle Marche . Il primo sisma, di magnitudo 2.2, è avvenuto alle 00.41 nella zona di Campotosto (Aq)....

Terremoto Marche - nuova scossa 3.4 : epicentro a due chilometri da Pieve Torina : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata alle 2.00 con epicentro a 2 chilometri da Pieve Torina , in provincia di Macerata dopo quella di ieri. Si tratta della più forte di quattro scosse (considerando solo quelle pari o superiori a magnitudo 2) rilevate dalla mezzanotte nella zona, tra cui un’altra di magnitudo 2.9 all’1.52. Non si segnalano al momento ulteriori danni. Torna, se mai se ne fosse andato, l’incubo Terremoto nel ...

Due forti boati scuotono le Alpi tra Lombardia - Piemonte e Valle d’Aosta - paura a Milano e Bergamo : psicosi Terremoto - ma è stato un “Boom Sonico” : paura e psicosi terremoto stamattina intorno alle 11:15 tra Lombardia, Valle d’Aosta e Piemonte per due forti boati distintamente avvertiti in modo particolare Bergamo e Provincia, ma anche a Milano, Varese, Como, Biella, Aosta. Oltre ai boati, ha tremato il suolo e in modo particolare sono state avvertite le vibrazioni delle finestre delle abitazioni. In realtà non c’è stata alcuna scossa sismica, ne’ alcuna esplosione nello ...