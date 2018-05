Tennis | UFFICIALE Roger Federer salta il Roland Garros | “Non ho 25 anni | mi risparmio per

oasport

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Ora ènon parteciperà al2018. Il Maestro, che a inizio stagione ha vinto gli Australian Open ed è tornato a essere il numero 1 del ranking ATP, tornerà a giocare sull’erba di Stoccarda dall’11 al 17 giugno, subito dopo lo Slam sulla terra rossa parigina a cui non prenderà parte. Lo svizzero ha spiegato i motivi della sua rinuncia: “Non ho più 25e in questo momento devo risparmiare energia per Wimbledon. Il mio grande sogno è tornare a vincere ilma il mio obiettivo a medio termine è vincere Wimbledon“. Il 36enne di Basilea ha vinto lo Slam francese soltanto una volta in carriera (2009) perdendo ben quattro Finali contro Rafael Nadal (2006-2008 e 2011). La sua ultima apparizione nella capitale transalpina risale al 2015 quando venne eliminato da Stan Wawrinka ai quarti di finale. (foto ...