Tecniche di PMA di secondo e terzo livello

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Diversamente da quanto avviene nelledi procreazione medicalmente assistita (PMA) di primo, nelledi PMA dila fertilizzazione degli ovociti non avviene nel corpo della donna ma in laboratorio, ossia in vitro. In Italia ledi PMA con fertilizzazione degli ovociti in vitro vengono classificate indi II e IIIin base alla tipologia delle pratiche chirurgiche. Entrambe hanno in comune le fasi seguenti: Induzione della crescita follicolare multipla (ICFM). Alla donna vengono somministrati dei farmaci chiamati gonadotropine. Questi farmaci si presentano sotto forma di iniezioni intramuscolari o sottocutanee da effettuarsi giornalmente, con lo scopo di far maturare più follicoli (in un ciclo spontaneo ne viene prodotto solo uno) in modo che possa essere prelevato un numero maggiore di ovociti destinati alla ...