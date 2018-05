Taekwondo | Europei 2018 | programma | orari e tv Il calendario completo

oasport

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Quattro giorni di gare per assegnare sedici medaglie d’oro ai vincitori del titolo continentale in ogni categoria di peso. Glidiandranno in scena a Kazan (Russia) tra giovedì 10 e domenica 13 maggio e vedranno salire sul tatami i migliori interpreti della disciplina nel Vecchio Continente, pronti a darsi battaglia per andare a caccia del podio e consolidarsi anche nel ranking, dando il via al percorso che nel prossimo biennio culminerà nelle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia si presenterà in Russia con una nutrita pattuglia, la cui punta di diamante sarà Vito Dell’Aquila, bronzo iridato a Muju 2017, che scenderà in campo nella categoria -54 kg con fondate speranze di medaglia. Ma il team azzurro dispone di altri elementi di spessore e talento, del calibro di Daniela Rotolo (-67 kg), Maristella Smiraglia (-73 kg) e Laura Giacomini (+73 kg), ...