Svizzera | morta un' altra italiana E' la settima vittima del dramma di domenica

Svizzera - morta italiana in ospedale : 7 le vittime sulle Alpi : Si aggrava il bilancio della tragedia causata dal maltempo che ha sorpreso una comitiva in una zona tra la Pigne d’Arolla e il Monte Collon, nelle Alpi svizzere. Secondo quanto riportato dai media svizzeri, la polizia cantonale vallesana ha riferito del decesso, avvenuto nel tardo pomeriggio in ospedale, di una donna italiana di 42 anni. Il numero delle vittime della tragedia della Haute Route sale cosi’ a 7, tra cui 6 italiani. Sono ...

Mario - la guida morta in Svizzera : l'alpinismo era la sua vita : Si chiamava Mario Castiglioni, comasco di 59 anni, una delle vittime italiane della tragedia avvenuta nel Canton Vallese...

È morta la cantante Svizzera Lys Assia - vincitrice del primo Eurofestival : Ieri è morta la cantante e attrice svizzera Lys Assia: aveva 94 anni ed era nota soprattutto per essere stata la prima vincitrice dell’Eurovision Song Contest (noto anche come Eurofestival). Assia vinse la prima edizione, che si tenne 1956 a Lugano, The post È morta la cantante svizzera Lys Assia, vincitrice del primo Eurofestival appeared first on Il Post.

Morta la cantante Svizzera Lys Assia - aveva 94 anni : Indirizzo e-mail La svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...