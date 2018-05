Svizzera | il fratello di una vittima ' Avevano cambiato percorso sperando di raggiungere

Svizzera - fratello di una vittima : "Erano saliti molto in alto. Avevano cambiato percorso - sperando di raggiungere il rifugio" : "Hanno cambiato percorso nella speranza di raggiungere il rifugio ancora con il bel tempo, ma a 550 metri dalla meta sono rimasti bloccati dalla tempesta". È quanto Giovanni Paolucci, fratello di Betti, una delle tre vittime bolzanine, ha appreso dalla polizia del canton Vallese in merito al tragico incidente sulle Alpi svizzere."800 metri di dislivello in salita e 1.000 in discesa non sono davvero tanti, il problema è stato la ...